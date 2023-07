Júliusi pénzhoroszkóp: szerencséd lesz ebben a hónapban?

Te vajon a szerencsésebbek közé fogsz tartozni júliusban?

Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

Kos

Bár a hónap eleje elég döcögősen indul, de ne csüggedj, mert a dolgok jóra fordulnak anyagi téren. Bár a munkában várható egy kis túlóra, de megéri, mert summásan meg leszel fizetve. Így a hónap végét egészen jól zárhatod, az augusztusi nyaraláskor pedig lesz mit a tejbe aprítanod!

Bika

A hónap eleje jól alakul számodra, de ne kezdd el szórni a pénzt, mert nem lesz jó vége! Nem várt többletkiadásokkal szembesülhetsz. Kivételesen csak a szükséges dolgokra költs, nem fogod megbánni ezt a kis takarékoskodást. Ki fogsz jönni ebből a pénzügyi hullámvölgyből. Ne most bontsd fel a befektetéseidet!

Ikrek

Nagy szerencse ér júliusban. Munkahelyeden előléptethetnek, ami bizony plusz jövedelemmel jár majd. Ha pedig vállalkozó vagy, ne aggódj, a nagyobb árbevétel már most borítékolva van. A Jupiter szerencsét hoz neked, kifejezetten jól zárod majd ezt a hónapot.

Rák

Ne aggódj, semmi okod rá, hiszen a júliusi pénzügyeid jól alakulnak. Bár érdemes a kiadásaidat figyelned, talán jobban is, mint szoktad, de marad tartalékod a tervezett nyaralásra is bőven. Csak a felesleges pénzszórással vigyázz!

Oroszlán

Te vagy a hónap egyik nagy szerencsése. Pénz üti a markod! Örökölhetsz, de az is lehet, hogy egy múltbéli befektetésed váratlanul nagyobb nyereséget hoz. Bölcsen fektesd is be egy részét, hozd ki a legjobbat a lehetőségeidből. Nagy változást jelenthet ez neked, végre szintet léphetsz! És a következő időszakban nem kell garasoskodnd!

Szűz

Ingadozást észlelhetsz a pénzügyeidben, ezért a szokásos módon légy precíz, és következetes. Miután elég profi vagy ebben, így ne légy nyugtalan, hamarabb fognak a pénzügyi gondjaid megoldódni, mint azt gondolnád. Fontos, hogy se a párod, se a környezeted ne készítsd ki a félelmeiddel, és az aggódással!

Mérleg

Az égiek támogatását élvezheted ebben a hónapban. Ha munkahely váltásban vagy, akkor minden neked kedvez. De mielőtt váltanál minden apró részletet kérdezz meg, tisztázz! Fantasztikus lehetőség ez, de nem szabad a dolgokat elnagyolni. A szerződés egyes pontjait jól nézd át! Javulni fog az anyagi helyzeted.

Skorpió

Bár nem éppen rosszak a körülményeid, de nem várt költségek léphetnek fel az életedben. Egészségeddel kapcsolatos gondok is hozhatnak ilyet. Szerencsére nem nagy a baj, de azért nem szabad elbagatellizálni. De azon se csodálkozz el, ha valamilyen műszaki eszközt kell most kicserélni. Augusztusra már jobb hírekre számíthatsz.

Nyilas

Vállalkozásod növekedhet, ingatlanbefektetésed sikeres lehet ebben a hónapban. Kemény munkád gyümölcse is beérik. Szuper kommunikációd visz előre, gyors észjárásod mindezt támogatja. Viszont ne most akarj minden nyereséget elkölteni, hagyj belőle az év második felére is. Gondolkodj előre, dönts bölcsen, legyen a nehezebb hónapokra is bőven.

Bak

Veszteségek érhetnek a hónap elején. Feszültségek lehetnek benned, ne kapkodj. Nyugodj le! Egyik barátod, ismerősöd segíthet most neked. Ha váltani szeretnél a munkahelyeden, jó híreket kapsz, és július végére minden meg is oldódik. De ne engedd, hogy semmivé legyenek a gondolataid, terveid. Hiszen kitartó vagy, szorgalmas és kellőképpen sikerorientált is.

Vízöntő

Bár úgy érzed, akadályok vannak előtted, nem hiszel eléggé saját magadban, de ne csüggedj! Júliusban egyre több ajtó nyílik meg előtted, és az anyagi helyzeted hamarosan rendeződni fog. Hirtelen érkező megoldás adódik, lehet kapsz egy kis plusz pénzt, mielőtt előléptetnek. De az is lehet, a karriered máshol folytatódik. Ne félj semmitől. Végig támogatnak ebben az égiek.

Halak

Bevételeid arányosak lesznek kiadásaiddal. Átlagos hónapra számíthatsz. Nincs itt az ideje a változtatásnak, tedd, amit eddig tettél, a fellendülés pedig megérkezik. De most nem kell még döntened semmiben. Ha egy kis pénz állna a házhoz, az csakis szerencse kérdése.

(via)