Nagyon pozitívan ér véget a július ezeknek a csillagjegyeknek

Minden jó, ha a vége jó! - tartja a mondás, márpedig az Astronet szerin az elmúlt hetek feszültségeit követően a július nagyon pozitívan ér véget.

A július nagyon pozitívan ér véget Fotó: Shutterstock, Pixabay

Kos (03.21-04.20.)

Már az Oroszlánban jár a Nap, ami élénkítően hat rád, és előhozza belőled a játékosságot. A nyár számtalan lehetőséget rejt: röplabdázás, vízibiciklizés, tollasozás, frizbizés, bármi, amihez kedvet érzel. Ám július utolsó hete nemcsak erre jó, mert a pénzügyeidet is ideje átgondolni. Persze nem kell rágörcsölnöd a számolgatásra. A hétvégéd akkor lesz nagyszerű, ha szolgálatot teszel, és segítesz valakinek.

Bika (04.21-05.20.)

Július utolsó hete nem lesz mentes a nézeteltérésektől. Szerdán és csütörtökön olyan emberekkel lesz dolgod, akik meglehetősen szélsőségesen reagálnak rád. Ez nem téged, hanem őket minősíti. Számodra jó hír, hogy pénteken éjjel a Merkúr a Szűzbe lép, és innentől minden könnyebb lesz. Ettől még július utolsó hétvégéje nem ígérkezik sem unalmasnak, sem eseménytelennek…

Ikrek (05.21-06.21.)

Mivel a Nap már az Oroszlánban jár, neked utaznod kellene. Mindjárt vége a júliusnak, voltál már szabadságon? Ha igen, akkor rendezgetheted az emlékeidet, ha még nem, akkor gyorsan találd ki, hova és mikor mész! Szerdán és csütörtökön olyan konstellációk lesznek az égen, amelyek az egészséged megőrzésére figyelmeztetnek. Péntektől szerelmes hangulat lesz úrrá rajtad.

Rák (06.22-07.22.)

A Rák vizes jegy, amit bizonyára tudsz is már. Vajon azt is tudod, hogy neked a víz a kikapcsolódást és a feltöltődést jelenti? Szerdán és csütörtökön is lesznek szuper fényszögek az égen, amelyek ezt erősítik. Menj vízbe, de legalább vízpartra! Az is jó hatással van rád, ha csak nézed a vizet. Minél nagyobb a víz felülete, annál jobb. Július utolsó hétvégéjén engedd be a szerelmet az életedbe!

Oroszlán (07.23-08.22.)

Közeleg a születésnapod. A Nap már az Oroszlánban jár, ami felvillanyoz téged. Nem lesz viszont könnyű dolgod szerdán és csütörtökön, ugyanis kellemetlen fényszögek kellemetlen embereket jeleznek. Bölcsen tennéd, ha nem vennéd fel a kesztyűt. Pláne a bokszkesztyűt. Nagyszerűen búcsúzik a július: péntekre és vasárnap is jut szuper fényszög. Szóval nem lesz okod panaszra.

Szűz (08.23-09.22.)

Már két hete jár a Mars a Szűzben. Hozzá csatlakozik pénteken bolygód, a Merkúr, amely kimondottan kedvezően hat rád. Ráadásul vasárnap nagyszerű fényszögbe kerül a Bak Holddal, és megnyugtat. Előtte még, a hét során, szerdán és csütörtökön óvatosnak kell lenned a közlekedésben. Legyél előzékeny, és elkerülheted a konfliktusokat, illetve a legrosszabbat, a balesetet.

Mérleg (09.23-10.22.)

Különleges napod lesz hétfőn, ugyanis különlegesen ritka, hogy nincs fényszög az égen. Ráadásul a Hold a Mérlegben jár, ami azt jelenti, hogy szabad kezet kapsz. Bármivel megtöltheted a napodat. Ezt gyakorolhatod a hét során minden nap, s megtapasztalhatod, hogy nagyrészt rajtad múlik a hangulat. Szombaton is lesz egy fényszög nélküli nap. Kiderül, mennyire sikerült mindezt elsajátítanod…

Skorpió (10.23-11.22.)

Te nem szoktad magadat sajnálni. Igaz? Most se tedd! Akkor se, ha szerdán és csütörtökön összetűzésbe kerülhetsz olyan emberekkel, akik mereven ragaszkodnak a saját véleményükhöz! Lesz köztük valaki, akire felnéztél a tudása miatt. A stílusa, a reakciója nem csorbítja a tudását. Július utolsó hétvégéjén mondj igent, ha meghívást kapsz a barátaidtól vagy a kollégáktól! Nem fogod megbánni.

Nyilas (11.23-12.21.)

Egész héten a hétvégét várod. Nem csoda, hiszen pénteken és vasárnap is lesz szuper fényszög az égen, ami fellelkesít. A hét során arra kell ügyelned, hogy ne kalandozzon el a figyelmed, mert megsérülhetsz, vagy hibát véthetsz a munkádban. Mindkettő erősen kerülendő. Ha jelen vagy és koncentrálsz, nem lehet baj. Közben a bolygók szerint továbbtanuláson, képzésen kellene gondolkodnod.

Bak (12.22-01.20.)

Július utolsó hetében csak akkor bosszankodsz, ha gyerekes, méltatlan vitába bonyolódsz bele. Ez különösen szerdán és csütörtökön „fenyeget” téged. Jól teszed, ha nem véleményezed, amivel egyáltalán sem értesz egyet. Mert ha kimondod, amit gondolsz, a másik azonnal vitába szál veled. És ez most (is) időpocsékolás. Pénteken a Merkúr, vasárnap a Hold jegyváltása kedvezően hat rád.

Vízöntő (01.21-02.18.)

Ugye, nem duzzogsz, ha a reflektor nem rád irányul? Ezen a héten többször lesz az az érzésed, hogy téged elfelejtettek megkérdezni. Közben érdekes, sőt tanulságos jeleneteknek leszel szem- és fültanúja. Sokat profitálhatsz, ha megfigyeled, mások hogyan kezelik, vagy nem kezelik a konfliktusokat. Hétvégén találd meg az egyensúlyt az aktivitás és a lustálkodás között!

Halak (02.19-03.20.)

„Jó neked.” Ezt már többször hallottad, és a hét során is fogod hallani. A régiek szerint inkább legyenek irigyeid, mint sajnálkozóid. Jól tennéd, ha nem másokkal, hanem önmagaddal törődnél. A szerda és a csütörtök lesz a te napod. A megérzéseid megint tűpontosan működnek. Július utolsó hétvégéjén nézd át, miket terveztél még erre a nyárra, és fogj hozzá!