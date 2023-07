Mi a teendő bolhacsípés esetén?

Megrendítő esetről számolt be nemrégiben a Bors, amelyben egy fiatal férfinak mind a négy végtagját amputálni kellett, miután egy bolhacsípés miatt tífusz alakult ki nála. A Webbeteg.hu egyik cikkében arra tért ki nemrégiben, mennyire számít tulajdonképpen veszélyesnek ez az élősködő, és mi a tennivaló akkor, ha megcsíp bennünket.

A bolha általában állatok útján – kutya, macska, patkány – kerül át az emberre, de előfordulhat, hogy az utcán, istállókban, orvosi váróteremben akaszkodik ránk az élősködő. A csípése következményeként kiütések alakul ki: a legtöbbször az alsó végtagokon jelenik meg, közepükön 1-3 mm-es szúrcsatornával, és a szúnyogcsípéshez hasonló viszketést okoz. Allergia esetén a kiütés tenyérnyi nagyságú is lehet.

Fotó: Unsplash.com

A bolhacsípés legnagyobb veszélye abban rejlik, hogy a patkányokon élősködők magukban hordozhatják a pestist, amit így az emberre is ráragaszthatnak. A macskabolha a pestis és tífusz kórokozójával, a kutyáé pedig kutyagalandféreggel fertőzheti meg az embert. A csípések elvakarása a másodlagos felülfertőzöttség veszélyét vonhatja maga után, legrosszabb esetben orbánc is kialakulhat.

A csípések kezelése a legtöbb esetben otthon is megoldható, a gyógyszertárban vény nélkül is kapható viszketéscsillapító géllel, de akár a legtöbb háztartásban megtalálható ecet is segíthet. Erősebb allergiás reakció esetén közepes hatáserősségű szteroidtartalmú krémek, kenőcsök alkalmazása javasolt. Ha a vakarás miatt másodlagos felülfertőzöttség alakult ki, akkor speciális krém, kenőcs vagy szisztémás antibiotikumok alkalmazására lehet szükség.

Fotó: Fotó: Pexels.com

A legfontosabb azonban itt is a megelőzés: a háziállatokat minden esetben bolhátlanítani kell, illetve megelőzni náluk az élősködő felbukkanását, amiben az állatorvos tud nekünk segíteni. Ha pedig már megtörtént a baj, és a bolhák a házban is elterjedtek, akkor a bolhapor kiszórása, vagy a permetezés pusztítja el őket.