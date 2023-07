4 dolog, amit senki nem tudott a fagyasztott zöldségekről

Valószínűleg a legtöbb embernek a fagyasztóban van egy-két zacskó mirelit zöldség, amit bármikor elő lehet venni. De mit is kell tenni azért, hogy ne legyen az ebből készült étel íztelen, vízízű? A mindmegette.hu összegyűjtött néhány tippet, amit érdemes megfogadni.

Fotó: Pixabay

1. Főzés

A fagyasztott zöldségek hőkezelés nélkül is fogyaszthatók, bár tény, hogy nem ez a leggyakoribb felhasználási mód. Ám a brokkoli, a répa vagy a karfiol nyersen is finom, feldobja a salátát is. Így fogyasztva sokkal több értékes vitamin és ásványi anyag jut a szervezetedbe. Arra figyelj, hogy teljesen felolvadjanak a zöldségek!

2. Kiolvasztás

Ha nem nyersen fogod elfogyasztani a zöldséget, nem feltétlenül kell az olvasztással indítani a főzést. A legtöbbet fagyott állapotban is bedobhatod a sütőbe, vagy mehetnek a serpenyőbe, párolóba. Sőt, ha fűszernövényt fagyasztottál, akkor kifejezetten kerülendő a fűszer olvasztása, mert a növény szerkezete ettől megváltozik, vizes lesz.

3. Mikró

Gyors és egyszerű módja a zöldségek kiolvasztásának a mikró, de ezt nem ajánljuk. Ha túl sokáig maradnak bent a zöldségek, a hő hatására egyes vitaminok elpusztulnak. Többször is át kell keverni a betett ételt, különben néhol felforrósodik, másutt fagyos maradhat - még ha be is tartod ezeket, akkor sem biztos, hogy tényleg ízletes lesz az így készített étel, ezért inkább szánj pár percet többet a főzésre, és párold meg egy kevés vajban a zöldségeket.

4. Mindent egyszerre

A különböző zöldségeknek más-más a főzési ideje, ezért hiba, ha mindent egyszerre teszel a serpenyőbe vagy a párolóedénybe. A kisebb, puhább zöldségfélék hamarabb készülnek el, mint mondjuk a magas keményítőtartalmú burgonya, ezért a legjobb végeredmény úgy éred el, ha a hosszabb ideig fövő zöldségekkel indítod a folyamatot, a gyorsan készülőket pedig később adod hozzá.