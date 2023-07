Ez a 3 csillagjegy csúnyán visszaél a bizalmaddal a hátad mögött

Az Ikrek imád beszélni, még akkor is jár a szája, amikor nem kéne. Ezt annak köszönheti, hogy uralkodó bolygója a kommunikációt (is) uraló Merkúr - írja a life.hu. Nem rosszindulatból, de gyakran annyira belefeledkezik a beszélgetésbe, hogy könnyen elszólja magát. Nemcsak kibeszél másokat, hanem pletykák terjesztője is lehet. Az Ikreknek tehát csak azt mondd el, amit nem bánsz, ha vissza fogsz hallanni.

Vannak csillagjegyek, akik egyszerűen képtelenek titkot tartani Fotó: Unsplash

A Szűznek is a Merkúr az uralkodó bolygója. Bár nem annyira beszédes, de mindig vevő egy kis pletykálkodásra. Meggondolatlanul nem fecseg, de remekül eltárolja az információkat és mindig tudja, melyiket és hol kell előhúznia. Ha neked is van Szűz barátod, könnyen elérheted, hogy a legjobb színben tüntessen fel mások előtt, de ha nem vagytok elég jóban, mélyre is áshat, szóval jobb, ha vigyázol vele.

A Skorpió az állatövi jegyek legnagyobb manipulátora. Akkor és oda szúr, ahova szükséges. Ha pletykál, saját magát mindig jó színben tünteti fel, képes egymásnak ugrasztani az embereket a tények elferdítésével. Könnyen köt véd- és dacszövetséget, de gyakran ki is lép azokból, ha már nem érzi számára hasznosnak. Viszont ha a Skorpió tényleg a barátod, akkor hallgat rólad.