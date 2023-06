Ez a csillagjegy ma lenyűgözi a párját, kapcsolata szárnyakat kap

Kos

A legfontosabb szabály mára: fogd vissza magad! Az Oroszlán Hold ugyanis kihat az amúgy sem visszafogott természetedre, így a szokásosnál is lobbanékonyabb lehetsz ma. Tudatossággal rendkívül sokat tehetsz azért, hogy ne kelljen egy-egy kirohanásodért később sűrűn bocsánatot kérned. Figyelj a légzésedre, számolj el magadban tízig... a fő, hogy megőrizd a higgadtságodat – minden körülmények között.

Bika

Meglepő ajánlat várhat ma rád. Ám ami elsőre jónak hangzik, nem biztos, hogy valóban az! Gondold végig alaposan a dolgokat és ha a legkisebb rossz érzésed is támadna a lehetőség kapcsán, akkor inkább kedvesen, de határozottan utasítsd vissza azt!

Ikrek

Arra leszel figyelmes, hogy egy számodra fontos ember mintha már nem lenne ugyanaz, aki korábban volt. Ráadásul ez számára fel sem tűnik. Vajon hogy tedd ezt szóvá neki, egyáltalán, érdemes-e erről beszélni vele? Vagy inkább tarts önvizsgálatot? Könnyen lehet, hogy te is rengeteget változtál az utóbbi időben, csak ahogy a másik, úgy te sem vagy ennek tudatában...

Rák

Itt a nyár: a Nap már a Rák egyében jár, ez pedig kifejezetten jó hírrel szolgál számodra. Vágyaid most valóra válhatnak, legyen szó szakmai vagy magánéleti álmokról. Ehhez viszont cselekedned kell!

Oroszlán

Jó tudnod, hogy ma a Hold az Oroszlán jegyében jár, ez pedig erőteljesen kihat az érzelmeidre, párkapcsolatodra. Talán magad is meglepődsz, de a párod egészen biztosan odáig lesz attól, ahogy elvarázsolod. Engedj szabad utat az érzelmeidnek, a látványos hatás nem marad el! Pláne akkor, ha egy új kapcsolat kezd el körvonalazódni nálad!

Szűz

Ez a csütörtök nem a te napod. vagy legalábbis úgy érzed, hogy közel sem mennek úgy a dolgok, ahogy eltervezted! Most állj le egy pillanatra és gondold végig! Lehet, hogy nem is a nappal és a teendőkkel, no meg a lelkesedéseddel van baj, hanem az elvárásaiddal?! Ha irreálisan magasra teszed a mércét önmagad számára, az csak öngólt hozhat... Ennek felismerése viszont már fél siker!

Mérleg

Hiába az intő jelek, többnyire csak legyintesz. Talán még magadnak sem mered bevallani, hogy bizony rossz úton jársz. Pedig minél előbb változtatsz irányt, annál hamarabb térhetsz rá a helyes ösvényre. Igaz, könnyen lehet, hogy azt még keresgélned kell, de inkább azzal töltsd az idődet, semmint, hogy tovább haladsz a rossz irányba!

Skorpió

Magad is meglepődsz, milyen remek ötleteid támadnak ma! Már csak az kell, hogy életre is keltsd őket! Szánj időt a tervezésre, arra, mennyi időre, energiára és egyéb hozzávalókra lesz szükséged ahhoz, hogy az elképzelés valósággá váljon!

Nyilas

Nincs rá jobb szó: szárnyalsz! Mintha egy rejtett kincsesláda nyílt volna ki az elmédben, melyből temérdek remek megoldás szabadult ki. Elképesztő lendülettel és szenvedéllyel veted bele magadat a munkába, nincs, aki megállítson!

Bak

Kevésnek érzed a napi 24 órát, még akkor is, ha mindet végigdolgoznád! Pedig a képlet egyszerű: ha egyedül nem bírod, kérj segítséget mástól még azelőtt, hogy végleg kidőlnél!

Vízöntő

Kihívást tartogat számodra ez a csütörtök – még szerencse, hogy szereted a kihívásokat! Egy fontos kapcsolatért kell komolyabb áldozatot hoznod, abból kell adnod, amit nem tudnak visszaadni: az idődből! A jó hír, hogy a csillagok szerint ez a befektetés nem csak megtérül, de szépen kamatozik majd!

Halak

Hiába ébredtél vidáman reggel, hogy mindjárt itt a hétvége, páros lábbal gázoltak a lelkedbe csütörtökön. Bár mindenféle gondolatok kavarognak benned arról, hogyan is vágj vissza, a legjobban akkor jársz, ha a távolságtartásoddal bünteted az illetőt.



(Forrás: Astronet.hu)