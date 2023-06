Nagy nyári szerelmi horoszkóp: megtalálod életed párját?

KOS

Párkapcsolatban élő: Bolygód, a Mars az Oroszlánban jár július 10-ig. Ez kifejezetten jó hatással lesz rád: tele leszel szeretettel, szerelemmel, és optimistán látod a kapcsolatotokat. Még a gyerekvállalás is aktuálissá válhat nálatok. Július 10. után azonban már ellenérveket kezdesz el felsorakoztatni, augusztusban pedig kifejezetten kritikus és kételkedő leszel.

Szingli: Bolygód, a Mars az Oroszlánban jár július 10-ig és te ragyogsz. Ez vonzóvá, sőt ellenállhatatlanná tesz téged. Nem győzöl a rajongói üzenetekre reagálni. Vigyázz, hogy ne bízd el magadat! Ugyanis július 10. után csökken a népszerűséged, és azokkal tudsz találkozni, akik addig bejöttek a képbe.

Fotó: Pexels

BIKA

Párkapcsolatban élő: Azt hitted, hogy már túl vagy valamin, és az kiújul, visszatér. A kedvesed próbál csitítani, de most nehéz veled. Nyugtasd meg őt, hogy nem vele van bajod!

Szingli: Ez a nyár neked nem a szerelemről fog szólni, hanem egy családi ügy foglalja majd le a figyelmed. De csak jót fog tenni, ha nem a párkeresésen lesz a fókuszod. Garantáltan meg fogsz lepődni, hogy a szerelem milyen közel van a lakhelyedhez, vagy a szüleid lakhelyéhez. Kiderülhet, hogy ti már régóta kerülgetitek egymást…

IKREK

Párkapcsolatban élő: Minden meggyőző erődre szükséged lesz, ha magaddal akarod vinni a szerelmedet az utazásaidra. Nem bírsz otthon maradni: egész nyáron mehetnéked lesz. Szerencsés vagy, mert bolygódon, a Merkúron kívül a Vénusz és a Mars is, sőt augusztus 23-tól a Nap is támogat ebben. Jó lenne, ha nem erőltetnéd rá a szerelmedre az akaratodat. Ez a harmónia megőrzésének kulcsa.

Szingli: Ez egy hihetetlen mozgalmas, kalandos nyár lesz a számodra. Az utazás most nem csak élményeket, hanem szerelmes találkozást is adhat neked. Ráadásul nem is egyet, hanem többet. Fontos, hogy ne siess a választással! Az ismerkedésnek add meg a módját!