Telihold és holdfogyatkozás a Skorpióban: felszínre kerülnek a lélek rejtett árnyai

Készüljünk fel egy vad utazásra, mert május 5-én erőteljes telihold és holdfogyatkozás vár ránk a Skorpióban. Ez a fogyatkozás átalakulásokkal és intenzív energiákkal teli időszakot hoz magával, amely arra késztet bennünket, hogy szembenézzünk legmélyebb félelmeinkkel és vágyainkkal.

Hatalmas energiák szabadulnak fel, mert a Skorpió Hold szembeáll a Bika Nappal. Míg a Bika az anyaggal, a személyes értékekkel, az anyagi javakkal és a biztonsággal foglalkozik, addig a Skorpió a forma rombolását, a megosztott javakat, a változást és az átalakulást irányítja. A Bikában lévő Nap az élet egyszerű, kézzelfogható dolgaival ösztönzi a boldogságot, míg a Skorpió Hold a bonyolultságokra, a megfoghatatlan dolgokra és a rejtélyekre hívja fel figyelmünket.

A Skorpió és a Bika tengelyében van néhány közös vonás, mint például az elszántság, a vágy és a biztonság. A tengely bármelyik végének figyelmen kívül hagyása biztosan visszaüt ránk. Ideális esetben meg kell találni az egyensúlyt a két energia között, és erre hív minket a telihold. Ez a telihold az érzelmi kinyilatkoztatásokról szól. Valami egy ideje már épült bennünk, amit nem mertünk megmutatni és kimondani, de most van az az idő, amikor a kozmosz energiája nagyon megkívánja, hogy kiengedjük.

Amikor a Hold teli és fényes az égen, szimbolikus „megvilágosodás” következik be saját életünkben. Meglátjuk, milyen érzelmek kötnek minket gúzsba. El kell engednünk a múlt fájdalmait és sérelmeit ahhoz, hogy biztos jövőt tudjunk teremteni. Ez lesz ennek az időszaknak a legnagyobb kihívása. A telihold célja a már meglévő, de még nem kezelt problémák feltárása vagy megvilágítása.

Ezek a „hold-pillanatok” híresek az eltemetett érzésekről, amelyeket valószínűleg túl sokáig figyelmen kívül hagytunk. Ennek eredményeként a biztosnak tűnő helyzetek hirtelen megfordulhatnak. A meglévő párkapcsolatok a május 5-i Skorpió telihold-holdfogyatkozást követő egy hónapon belül elérhetik a „fejlődni vagy szakítani” pontot.

De még mielőtt összeroppannánk a teher alatt, remek alkalom lesz arra, hogy megálljunk és visszatekintsünk a már megtett útra. Vegyük számba, mi mindent kellett már kibírnunk ahhoz, hogy eljussunk oda, ahol most tartunk. Most pedig akár egy pillangó, meg kell szabadulnunk a bábtól és meg kell mutatni magunkat a világnak. Bátran vállaljuk fel az érzelmeinket, ha kell, akár konfliktusok árán is álljunk ki magunkért. Ha fájdalmas is, ki kell lépni a nem működő kapcsolatokból, hogy olyan társat kapjunk, akivel valóban meg lehet élni az érzelmeket, az intimitást és aki biztonságot tud teremteni számunkra.

A Skorpió teliholddal a kreativitás is megnő, érdemes valami újba kezdeni, sikerrel kecsegtetnek a fényszögek.