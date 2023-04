Ha ezt teszed, napsütés nélkül is megszárad a ruha a szabadban

Nincs is jobb a friss levegőn megszárított, tiszta ruhák illatánál. Hiszen ez nemcsak költségtakarékos megoldás, de kellemes érzetet is ad. Ám ebben a télies tavaszi időben ilyesmiről még csak nem is álmodhattunk, egészen mostanáig!

Képünk illusztráció / Fotó: Pixabay

Egy mosodai szakértő ugyanis elárulta a legjobb tippjeit a kinti szárításhoz, ami még akkor is működni fog, ha nem süt a nap. Sarah Dempsey úgy fogalmazott: amíg a talaj száraz, addig kiakaszthatod a mosott ruhákat és friss eredményt fogsz kapni.

- Törekedjen arra, hogy a lehető legkorábban akassza ki a szárítanivalót, hogy a naplemente előtt a lehető legtöbb időt kapja – kezdte Sarah a The Sunnak, aki szerint a mosást délután végén vagy napnyugtakor érdemes beszedni.

Az egyik legfontosabb, de nagyon egyszerű trükk a ruhák kiteregetésében rejlik. A ruhákat szétszórtan kell elhelyezni, és nem szabad engednünk a kísértésnek, hogy egymást fedve teregessünk, annak érdekében, hogy minél több ruhadarab férjen el.

A mosási szakértő szerint érdemes előre tervezni. A heti mosás előtti napokban nézzük meg, mikor lesz a legkedvezőbb az időjárás a kinti szárításra, és aznapra időzítsük a mosást.

- Ha szeles az idő, a ruhák valószínűleg néhány órán belül megszáradnak, függetlenül attól, hogy mennyire süt a nap. Ha borult az idő, próbálja meg minél korábban kivinni a ruháit, hogy a lehető legtöbb időt tölthessék a szabadban lógva – tette hozzá a brit nő, aki elárulta: van, akik már hajnalban ki szokták akasztani a ruhákat, így azok már a szárítón lógva várják a kora reggeli napsütést.

Végezetül felhívta a figyelmet arra, hogy ha a ruhákat nem visszük be naplemente előtt, akkor a harmat miatt a frissen szárított ruhák nedvesek maradnak. Ezért nem szabad elfelejteni a nap végén bevinni a holmikat.