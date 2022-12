Ezekre a csillagjegyekre nehéz napok várnak

Bika

Rengeteg terve van, és most itt a nagy lehetőség, hogy dolgozni kezdjen rajtuk. Ezt kezdetben kihívásnak éli meg, hiszen lesznek olyan ötletei, melyeket ki kell dobnia. Érzelmileg is nehéz időszak előtt áll, úgy érzi, mintha a környezete folyamatosan tesztelné. Vegyen egy mély levegőt; ez az időszak a türelmét teszi próbára. Lehet, hogy néhány kapcsolatát is el kell engednie; de a jövő rengeteg meglepetést tartogat, ha a frusztrációját nem a környezetén éli ki, hanem a hobbijába temetkezik.

Fotó: Pixabay

Kos



Pokoli időszak vár rá az anyagiak terén, úgy érzi, mintha kifolyna a pénz a kezei közül, pedig igyekszik spórolni, amivel csak tud, de újabb és újabb kiadások jönnek. Sokszor azt érzi majd, hogy egész hónapban hó vége van, és mintha mindig üres lenne a pénztárcája. Érdemes az elkövetkező hetekben elgondolkodnia a pénzzel kapcsolatos hiedelmein, hiszen lehet, hogy ő maga állít saját maga elé akadályt. Ha szembejön egy lehetőség, és a megérzéseire hallgat, minden pénzügyi problémája megoldódhat!



Halak

Sok más érzékeny emberhez hasonlóan decemberben téged is megkörnyékez a melankólia. De tisztában vagy vele, hogy ez megtörténik, és éppen ezért erre is szánod ezt az időszakot. Úgy érzed, tartozol magadnak egyfajta „összeomlással”, és ha sírni akarsz, meg is fogod tenni, és senki nem állíthat meg ebben. Lehetséges, hogy ebben az időszakban nem mindig tudsz megfelelni a társadalmi élet elvárásainak, de te pontosan tudod, mi a jó neked. Nem olyan szörnyű ez a hónap, és tudod, mit kell tenned, hogy átvészeld. A végén minden rendbe jön.