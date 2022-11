Hétvégi horoszkóp: meghittséget hoznak advent első napjai

KOS

November utolsó hétvégéjén mindenáron hatékony akarsz lenni. Valószínűleg nyomaszt a közelgő Karácsony. Pedig a feszültség nemcsak kellemetlen lehet: izgatott várakozást is jelenthet! Kedvező események kilendítenek aztán az ingerült állapotból. Ha dolgod van, az se keserítsen el, vidáman is takaríthatsz, ha közben zenét hallgatsz. Ezzel ráhangolódhatsz az ünnepekre is - írta az Astronet.

BIKA

Megszáll az ihlet advent első hétvégéjén: valami egyedit akarsz alkotni. Ez lehet adventi koszorú, adventi naptár, karácsonyi díszek, stb. A kézügyességed és a türelmed garancia a sikerre. Megbékélt hangulatban telik ez a két nap, és sok figyelmet, törődést adsz a környezetednek.

IKREK

Elkap a karácsonyi láz. Kezd benned tudatosulni, hogy tényleg mindjárt itt vannak az ünnepek. Ezzel együtt a vásárlási láz is elkap. Millió apróságot akarsz megvenni karácsonyra. Pedig már több ajándékot és díszt beszereztél. Ahhoz, hogy ne verd magad plusz költségekbe, érdemes lenne megnézned, hogy mennyi kincs bújt el a szekrényeidben tavalyról… A hétvége igazán jól sikerül, és még egy izgalmas találkozásban is részed lehet!

RÁK

Ez az a hétvége, amikor ki kellene engedned az irányítást és döntést a kezedből. Rábízhatod magad a párodra, vagy egy szívedhez közel álló emberre. Nem fogod megbánni az égi folyamatok szerint, mert jó kezekben, szeretve vagy…

OROSZLÁN

Kérj segítséget! Ne akarj mindent egyedül elintézni! Szívesen segítene neked a párod, a gyereked, a családod, sőt a szomszédod is. Persze mindenkit arra érdemes megkérni, amire képessége, tudása, kapacitása, életkora alkalmassá teszi. És ehhez engedned kell a makacsságodból is: hidd el, érdemes!

SZŰZ

Van egy kifejezés, ami furcsán hangzik, pedig beszédes: kreatívkodni. November utolsó hétvégéjén ez aktuális nálad. Tele leszel jobbnál jobb ötlettel a közelgő ünnepek kapcsán. Vasárnap kell gyújtani az első gyertyát az adventi koszorún, és ez benned mély érzéseket szólaltat meg. Szép ez a hétvége, és jól érzed magad otthon.

MÉRLEG

Egyértelműen és kizárólag az otthonoddal és a családoddal akarod tölteni ezt a hétvégét. Jól teszed. Mindkettő törődést és időt igényel. Az égi folyamatok szerint most ezek töltenek fel. Amire nagy-nagy szükséged van testileg és lelkileg egyaránt.

SKORPIÓ

A szokásos, kötelező körök után szakíts időt egy kis sétára, kirándulásra, vagy piacolásra! A lényeg, hogy minél többet legyél a szabadban. A hideg ellenére, vagy talán pont azért felfrissülve érsz haza. Egy forró tea, vagy forralt bor átmelegíthet… Ezen az első adventi hétvégén elgondolkozol az idei évről, és láthatod te is, hogy minden szinten megfeleltél. Ez békés érzéseket ad.

NYILAS

Egy részletesen megtervezett program szerint érdemes november utolsó hétvégéjét végigcsinálnod. Nemcsak hatékony leszel, hanem jut időd lazításra is. Ez a sok teendő után igazi ajándék, amit magadtól kapsz a jól végzett munka gyümölcseként. Igazán örömteli időszak számodra ez a mostani!

BAK

Felemás hétvége vár rád. Egyrészt sértődős leszel: érzékenyen reagálsz minden megjegyzésre. Másrészt összeszedetten megtervezed a feladataidat, ami hatékonnyá és elégedetté tesz. Jó lenne, ha nem magányosan csinálnád mindezt… Úgy általában is arra lenne szükséged, hogy megoszd az érzéseidet, a gondolataidat másokkal.

VÍZÖNTŐ

A lustálkodás legyen a fő programod november utolsó hétvégéjén! Ettől még elvégezheted azt a pár dolgot, amit muszáj. Utána vegyél, vagy csinálj adventi koszorút! És ne felejtsd el meggyújtani az első gyertyát vasárnap! Lelkileg, szellemileg és testileg is fel kell töltődnöd.

HALAK

Nagyon is érzelmes hangulatban vagy, és érzékeny vagy mások energiáira. Épp ezért valamilyen vidám adventi program lenne számodra ideális! Szükséged van társaságra, közös nevetésekre. Milyen vidám program lenne, ha barátokkal, ismerősökkel, gyerekekkel közösen csinálnátok adventi koszorút, vagy bármilyen dekorációt! De a közös főzőcskézés is szuper ötlet!