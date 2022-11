A telihold 3 csillagjegynek is teljesen felkavarja az életét

Erős, intenzív érzelmek léphetnek fel, miközben fáradékonyak, levertek lehetünk. Kezd mindenki az időjárással együtt befelé fordulni. A Bika csillagjegy energiái a földhöz kötődnek, megrögzöttségeinket, sémáinkat és anyagi dolgokhoz való ragaszkodásainkat mutatják meg. Nem könnyű téma ez. Aki képes ilyenkor felülemelkedni, az kaphat egy kis friss levegőt, és tehet egy lépést maga felé, sérelmeit feldolgozhatja, gyógyíthatja a múlt sebeit. Az elengedés nem egyszerű folyamat, bár történhet egy pillanat alatt is, de többnyire belső munkát kíván meg.

Ennek a három csillagjegynek a Bika telihold azt az utat mutatja meg, hogyan lehet ledobni láncait, elrugaszkodni, és a szárnyalást választani. Kérdés persze, mi az, ami valóban megköt, ami nem enged. Képes vagy elindulni az elengedés útján?

Bika

Alapvetően erősen a földön jársz, elkápráztat a csillogás, a luxus, az anyagi javak. Imádod és ragaszkodsz is ehhez a világhoz. De ha most hajlandóságot mutatsz arra, hogy mélyebben a dolgok mögé láss, érzelmeidnek nagyobb teret adj, akkor bizony a telihold energiái mellett a Vénusz is melléd áll. Megláthatod a dolgok mögötti valódi szépséget, a harmóniát, ráláthatsz, hogy a tárgyak és a kényelem nem mindig a végső megoldás. Szívedbe szerelem szökkenhet, társra lelhetsz, de az is benne van a pakliban, hogy ez a telihold elvisz a munkádban egy újabb állomásra, vagy egy másik munkahelyre. Persze ez nem azt jelenti, hogy egy nap alatt történik minden, de légy figyelmes az új és friss lehetőségekre. Merj változtatni a berögződéseiden, és sémáidon. Meglásd, a egy színesebb világ tárul eléd.

Skorpió

Nagy feszültséget ad a Skorpió Nappal szemben álló Bika telihold. Ha képes vagy ebből lendületet meríteni, akkor érzelmi kötelékeidet tudod teljesen áttranszformálni. Gondold végig kapcsolataidat a családdal, a barátaiddal. Mi az, ami folyton visszatart? Milyen érzések és gondolatok? Ahhoz, hogy végre önazonos lehess, és úgy éld az életed, ahogy te szeretnéd, szabadabb, kötetlenebb kapcsolatokra lesz szükséged. Ne félj attól, hogy elveszítesz másokat, aki fontos az életedben, mind melletted marad. Nem kell fejjel a falnak rohannod, elég, ha rálátsz, milyen megszokott sémák vannak a viselkedésedben, és engedsz lassan ezekből, keresel egy neked szimpatikus, érzelmileg pozitívan ható, esetleg járatlan utat. Elég, ha egyszer másképpen reagálsz, mint eddig, közben persze maradj tudatos! Itt az ideje, hogy javíts emberi kapcsolataidon. Nem jó egy életet a végletekben leélni, ragaszkodni, ragadni a másikhoz, vagy éppen nagyon távol tartani. Gondolj ebbe bele.

Vízöntő

Ha végre szeretnél szabadon lélegezni, ahogy az a lételemed is, akkor nézz magadba és lásd meg, hogy egyedül az ideáid és te magad vagy képes korlátokat állítani önmagad számára. A telihold akkora tükröt állít eléd egy élethelyzetben, hogy ha tisztán szeretnél látni, most megfoghatod a saját illúziód képeit. Elindulhatsz tudatosan sorsod és hivatásod útján, légy bátor és engedd el végre a tökéletes megoldást. Hidd el, a csillagok támogatni fognak, de mindenképpen belül kell lépned, ne ragaszkodj tovább a fejedben már előre megírt történethez. A szíved vigyen, és a szenvedélyed, a kreativitásod pedig végig a barátod lesz - írta a Ripost.