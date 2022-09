Rájöttünk az örömteli rendrakás titkára: így számold fel a káoszt a hálóban

A Lakáskultúra legújabb cikkében ezúttal Brebán Zsófi, az Alamood lakberendezője osztotta meg az örömteli rendrakási praktikáit mindazokkal, akiknek nehezükre esik az otthonukban tapasztalható állandó felfordulást uralni és megszüntetni. Nem is gondolnád, hogy otthonod állapota milyen hatással lehet a lelki állapotodra és a hangulatodra! Légy kreatív, merész, és szabadulj meg mindattól a felesleges lomtól és kacattól, ami már nem szolgálja az életed!

Kis tér, nyitott szekrény

A tárolás a hálószobában különösen nehéz, hisz ez az a tér, ami leginkább tele van szanaszét dobált holmival: levetett ruhákkal, eldobott cipőkkel, elolvasatlan könyvekkel, elkevert távirányítókkal. Ha az egész szoba rendberakása elsőre túl nagy falat számodra, a legjobb, ha a gardróbbal kezded. Talán a ruhásszekrény az, amit hajlandóak vagyunk kicsit jobban átnézni, és az évek alatt felhalmozott daraboktól megválni. Ez esetben nyugodtan feláldozhatjuk az egyik falat, és utólagosan kialakíthatunk magunknak egy nyitott tárolórendszert. A szépen felakasztott ruhák mellett kényelmesen elférnek az ötletes dobozok és a szezonális dolgok is.

A nyitott gardrób előnye, hogy mindig szem előtt van minden. Fotó: Shutterstock

Polc a lelke mindennek

Ha a szerény méretű nappalinkat nem tudjuk, vagy éppen nem akarjuk könyveink tárolására használni, akkor érdemes a túlzsúfolt szekrényből a hálószobába költöztetni őket. A falakra rögzített polcok kevés helyet foglalnak, ráadásul a megfelelő díszítő elemekkel elegánssá varázsolják a teret. Ebben az esetben érdemes törekedni rá, hogy a helyiség többi része viszonylag letisztult megjelenést kapjon. Akár kis-, akár nagyobb méretű hálószobánk van, arra figyeljünk, hogy ne pakoljuk tele design elemekkel, kiegészítőkkel, különben könnyen túlzásba vihetjük a túlzsúfoltságot.

Zárt dolgozósarok

Egyre több helyről hallani, hogy helyszűke vagy egyéb okok miatt a cégek döntő többsége már a home office mellett teszi le a voksát. Sokan alternatív megoldásként az otthoni munkaállomás kialakítását a szekrénybe rejtve oldják meg. Ez elsőre talán furcsának tűnhet, de jobban belegondolva megláthatjuk benne a kiaknázatlan lehetőséget. Mindjárt két igazán hasznos tulajdonságát emelnénk ki az így kialakított munkaállomásnak: 1. a monitor feletti falszakaszt teljes terjedelmében kihasználhatjuk; 2. amikor végeztünk rácsukhatjuk az ajtót a munkahelyünkre, így nem okoz további frusztrációt a monitor, a billentyűzet látványa és a másnapi feladatok gondolata.

A zárt asztal ötletes és helytakarékos megoldás lehet íróasztal helyett. Fotó: Shutterstock

Éjjeliszekrény helyett

Szakítsunk a konvenciókkal, és az egyik éjjeli szekrényt cseréljük le egy stílusos, klasszikus, több tárolási kapacitással rendelkező komódra. A szoba méreteit figyelembe véve, lehetőség szerint válasszunk egy keskeny darabot. Bátran pakoljunk a tetejére néhány dekorációs elemet: szobrot, képet, tükröt. A harmónia megteremtése érdekében a kép vagy a tükör mellé tegyünk egy-egy hosszúkásabb tárgyat is! Ez lehet egy nyúlánkabb váza néhány pampafűvel, vagy színes virággal. Érdemes kihasználni a komód mögötti falat is, az ide helyezett dizájn kompozíciókkal harmóniába hozhatjuk a tér magassági viszonyait.

Létra, mint dekorációs elem

A létra már önmagában is stílusos dekorációs elem, de méretének és megjelenésének köszönhetően számtalan kombináció kihozható még belőle. A létra igazán dekoratív, ugyanakkor praktikus darab a lakásban. A fürdőszobában remek törölközőtartó, míg a hálószobában elhelyezve ide tehetjük a köntösünket, a másnapi ruhánkat, de tarthatunk rajta képeket, egyéb apróbb dekorációs tárgyakat. Bár kevés helyet foglal és mobilis, fontos, hogy stílusban és színben is olyat válasszunk, ami passzolni fog a tér többi eleméhez. A látvány magáért beszél majd.

Egy teherbíró létra nem csak praktikus, de hihetetlenül dekoratív is. Fotó: Shutterstock

Tárolás az ágy körül

Az ágy nem csupán a hálószoba legmeghatározóbb berendezési tárgya, de a szoba szíve és lelke. Különösen fontos körültekintően megválasztanunk a helyét, ugyanakkor érdemes a mögötte futó falszakaszra is kiemelt gondot fordítanunk. Ilyenkor ne csak a látvány kialakítása lebegjen a szemünk előtt, de a praktikum is. Minél harmonikusabb az összhang, annál nagyobb az esztétikai élmény.

Itt kell megemlítenünk, hogy kis tér esetén mindig ágyneműtartós ágyat válasszunk, így a tárolás is egy csapásra megoldható: itt elfér nem csak az párna- vagy paplanhuzat, de akár az adott évszakban nem használt ruhák, csizmák, karácsonyi dekorációk. Fontos megemlíteni, hogyha az ágyneműhuzat illeszkedik a szoba stílusához, nem kell minden nap beágyaznunk, elegendő csupán egy szép ágytakaró és néhány díszpárna. Így nemcsak helyet, de időt is megspórolhatunk.