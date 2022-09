Csak erre a tuti módszerre van szükséged, hogy örökre megszabadulj a tetűtől

Akinek már legalább egy gyermeke kijárta az óvodát, valószínűleg nem fog meglepődni azon, hogy tetűvel találkozik, és már veszi is elő a fiókból a jól bevált serkefésűt és feltekeri a mosógépet 90 fokra. Van olyan azonban, aki csak most találkozik vele először, és gyermekkorából még az rémlik, ilyenkor egy teljes óvodányi gyerek ment másnap tarkopaszon a csoportba. Ráadásul az egész családra átterjedhet a tetű, amitől így hetekig is eltarthat megszabadulni. Ez egy valóságos rémálom, hiszen sokszor csak az segít, ha egyesével tisztítják meg a hajszálakat a vérszívóktól.

De mi is a fejtetű?

A fejtetvek vérszívás útján táplálkoznak, melynek során a fejbőrbe véralvadásgátlót és egyéb kémiai anyagokat fecskendeznek be. Ez viszketésben és allergiás bőrreakciókban nyilvánul meg. Nagyon ritka, hogy komolyabb betegséget okozzon, de a tetvesség rendkívül kellemetlen lehet, és sajnos a visszafertőződés esélye is nagy, különösen az őszi és téli időszakban. Tetvesség esetén a hajban élő, kifejlett vagy fejlődésben lévő állatokat, és petéket (serkéket) találhatunk. A tetűtől nagyon nehéz megszabadulni, ezért fontos, hogy az irtást többször is megismételjük, általában 5-9 napon belül.

Nem kell levágni a hajat

A lehető legdrasztikusabb megoldás valóban a borotválás, hiszen ebben az esetben nincs hajszál, amin meg tudna tapadni a tetű, és a petéi, így vélhetően könnyen leszámolunk velük. Ma azonban már léteznek jobb módszerek is az eltávolításukra.

A hosszú, dús hajkorona egyik megmentője lehet a hajvasaló – ez ugyanis szinte leégeti az ádáz kis bogarakat a hajszálakról. Fontos a kitartás és az alaposság; elengedhetetlen a haj napi átfésülése, átvizsgálása, ami ugyan elég sziszifuszi munka, de segítségedre lehet az úgynevezett serke-fésű, vagy egy sűrű fogazatú fésű.

A lakást is tetűmentesíteni kell

Ha megtörtént a baj, akkor bizony nem lehet megúszni a lakás nagytakarítását sem. Kezdd a textilekkel. Bár a tetű a fejbőrön él, és nem bírja sokáig gazda nélkül, de így is ajánlott az ágyneműt minimum 60 fokon kimosni. Mehet a függöny, és a ruhák is, van, aki arra esküszik, hogy szobánként halad, a takarítás után pedig pár napig nem tér vissza egy szobába, hogy ne terjessze el újra a tetveket. Nem menekülhetnek a bútorok, és a szőnyeg sem, ezeknek minimum porszívóval ess neki, de jól jöhet egy kárpittisztítás is.

A teafaolaj a megelőzésben is segíthet Fotó: Shutterstock

A csodaszer a teafaolaj

Bár nagymamáink az ecetre esküdtek, amit sokszor dunsztkötéssel spékeltek meg, ma már van ennél kíméletesebb szer is. A parazitológiával foglalkozó Parasitology Research Journal szaklapban 2012-ben megjelent tanulmány szerint ugyanis a teafaolajat is tartalmazó szerek segíthetik a parazita okozta fertőzés megszüntetését – írja a medinatural.hu.

Ha megtörtént a baj, teafaolajjal dörzsöljük át a fejbőrt, naponta egyszer-kétszer, ha pedig a megelőzés a cél, arra is kiváló a teafaolaj-tartalmú sampon, ami ráadásul gyerekeknél is alkalmazható! A teafaolajból cseppenthetsz a felmosóvízhez és az öblítőtártájba is, de készíthetsz teafaolajos spray-t ezzel permetezd be az ágyat szőnyeget, székek háttámláját is.