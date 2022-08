Nem várt fordulatot hoz a szeptember ennek a három csillagjegynek

Hihetetlen, de máris vége a nyárnak; kezdődnek a szürke hétköznapok, így nem csoda, hogy ezek a csillagjegyek szeptemberben nem számítanak semmi jóra. A Merkúr a Mérlegben, a kapcsolatok jegyében kezdi meg a retrográdot szeptember 9-én, ami nagyszerű lehetőségeket kínál minden téren a harmónia megtalálására.

Szűz

A Szűz saját magát is meglepi azzal, hogy olyan dolgokra mond igent ebben a hónapban, amik ellen nyáron még tiltakozott volna. Tele lesz energiával, önbizalommal és bátorsággal, és nem a múlt, hanem egyre inkább a jövő foglalkoztatja. Sokat figyel befelé is, megkérdőjelezi, hogy merre tart az életet. Ha figyel a jelekre, olyan lehetőség hullhat az ölébe, amiről évek óta csak álmodozni mert; könnyen lehet, hogy most kopogtat be az életébe a szerelem is.

Mérleg

A Mérleg jegy szülötteinek a hó eleje még döcögősen indul, és tele lesz kételyekkel. Ami miatt úgy érzi, nem tart semerre az élete. Ám szeptember közepén a Mars a Mérleg jegyébe lép, így magabiztossá válik, és végre tisztán látja a céljait. Ezúttal elég bátornak fogja érezni magát, hogy tegyen is értük; és ez szinte azonnal meghozza a gyümölcsét, olyan gyorsan változhat meg körülötte minden, hogy meglepődni se lesz ideje. Ha hallgat a megérzéseire, megállíthatatlan lesz az elkövetkező hónapban.

Bak

A Bak ebben a hónapban úgy érzi, megtalálta önmagát; rengeteget foglalkozik a külsejével és az otthona szépítésével, és minden percét élvezi. Nem lesznek kétségei afelől, hogy vonzó, és szerethető; és ez bizony a külvilág felé is kisugárzik. A szerelmi élete terén jön a változás: ha kapcsolatban él, egy régóta húzódó probléma oldódhat meg, ha egyedülálló, akkor egyre több randira számíthat; és könnyen lehet, hogy megtalálja végre a lelki társát.

(VIA)