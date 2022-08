Fesztiválsmink-tippek bizonytalan kezdőknek és bevállalós haladóknak

Fesztiválon mindent szabad, itt a legőrültebb smink is játszik. A Metropol összeszedte, milyen sminktrükkökkel készülhetnek a Szigetre a kezdők és a biztosabb kezű haladók.

Mire jó a strasszkő?

Egy természetes sminket is feldobhatunk néhány strasszkővel, és akár a szemöldökünket, akár a homlokunkat is feldíszíthetjük vele. Sőt, még tusvonal helyett is használhatjuk és csillámkönnyeket is tehetünk az arcunkra. A bátrabbak akár csillogó szeplőket is ragaszthatnak magukra.

Fotó: Shutterstock

Amikor a highlighter már reggel előkerül

A csillogás amúgy is alap, úgyhogy a highlightert kinevezthetjük napi használatra. Fontos, hogy szigorúan csak tökéletes alapozást követően kenhető, bőrhibákra, táskákra, puffadt szemre, pattanásokra tilos használni!

Színes tus, színes szemhéj

A tusvonal is kiléphet a konzervatív barna-fekete keretből, akár lila, akár piros, de még sárga is lehet a cicaszem. A szemhéjunk színezésénél is nyugodtan felejtsük el a diszkrét árnyalást, akár egymástól eltérő színek is lehetnek nagyon ütősek.

Fotó: Shutterstock

A kevesebb több?

Való igaz, hogy minél kevesebb festék van az arcunkon, annál kisebb az esélye, hogy lefolyik rólunk. Ez már önmagában egy megdönthetetlen érv a natúr arc mellett. Ilyenkor elég egy piros rúzs és némi bronzosító, hogy azért egy kicsit extravagáns legyen a hatás. Aki egy virágkoszorút is a fejére tesz, garantáltan hozza a fesztiválhangulatot.

Ősi motívumok

Az indián fejdísz, a színes hajfonatok, a sablonnal készült teljes arcfestések a bevállalósok terepe. A hennafestést egyébként akár a fesztiválon is kipróbálhatjuk.