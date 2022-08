Ezt ígérik a csillagok hétvégére: ha jól figyelsz, értékes felismerésekben lehet részed

A Vénusz és a Hold fényszöge miatt most igazán közel kerülhetünk valakihez, akivel megoszthatjuk minden gondolatunkat, érzésünket – írja az astronet.hu. Lássuk, rád mi vár augusztus első hétvégéjén.

Kos, Oroszlán, Nyilas

A hétvége horoszkópja szerint a Nap-Hold fényszöge stresszt okozhat például otthon, a családdal és más szoros kapcsolatokban. Amit tenni akarsz, azt érzelmi nyomás nehezíti. Környezeted érzékelni fogja a te belső feszültséged. Az a cél, hogy ne reagálj túl szenvedélyesen! A megoldás erre az, ha tisztában vagy a belső feszültséggel, és felismered, hogy a külső konfliktusok egyszerűen csak néhány, önmagadban lévő megoldatlan probléma tükörképei. Olyan felismeréseid lesznek ezzel kapcsolatban, amik a lelki fejlődésedet szolgálják. Végül nagyon is jó élményeid lesznek a hétvégén.

Bika, Szűz, Bak

A Vénusz-Mars szextil fényszöge sok élményt jelez! Ez egy olyan tranzit, amely csodálatos pozitív érzelmekkel tölt fel. Valami kreatív munkát végezhetsz, vagy értékelheted mások kreativitását. Nagyon harmonikus és kellemes lesz a kommunikációd az ellenkező nemmel. Például, ha részt veszel nyilvános eseményeken, észre veheted, hogy még olyan emberek is, akiket nem ismersz, nagyon kedvesen reagálnak a jelenlétedre, és szeretnék lekötni a figyelmedet. Magabiztosabbnak érezheted magad, és könnyedén kezdhetsz beszélgetést valakivel, akit tetszik neked, és akár flörtölhetsz is vele. Tehát ne pazarold el ezt az energiát, különösen, ha egyedülálló vagy, hirtelen úgy érezheted, hogy vonz valaki, és ez a legjobb alkalom az első lépés megtételére!

Ikrek, Mérleg, Vízöntő

A Mars-Szaturnusz fényszöge miatt lehet, hogy szembe kell nézned a félelmeiddel, mivel hajlamos vagy most a tétovázásra, ha valamilyen cselekvésre van szükség. Hidd el, ez csak előrevisz téged! Jellemző most az önbizalomhiány is. Gátoltnak érzed magad, és nehezedre esik kifejezni az érzéseidet. A sors az utadba sodor valakit, aki előtt meg tudsz nyílni, akivel megoszthatod, ami most foglalkoztat. Értékes pillanatokat hoz ez a hétvége neked!

Rák, Skorpió, Halak

A Vénusz-Hold fényszöge miatt nagyon szép időszakot élhetsz meg most a pároddal a hétvégén, mert igazán egymásra támaszkodtok, és szint olvasni tudtok a másik gondolataiban, lelkében. Csodálatos alkalom arra, hogy meglepd a partnered, csináljatok együtt valamit, amit igazán élveztek! Ha volt valamilyen konfliktushelyzet a kapcsolatodban, most itt az ideje, hogy megpróbáld megoldani. Valószínűleg mindketten készek lesztek a kompromisszumra. Tehát ne félj megtenni az első lépést, valószínűleg partnered nagyon jól fog reagálni.