Változásokat jeleznek a bolygók július első hetére

Erőteljes változásokat jeleznek a bolygók az első júliusi héten. A Mars jegyet vált, aminek hatására lesznek, akik jóval határozottabban, bátrabban képviselik az álláspontjukat, míg mások megélik a szenvedélyes szerelmet – írja az astronet.hu. A heti horoszkópból kiderül, melyik csillagjegyre mi vár.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Uralkodó bolygód, a Mars a Bika jegyébe lép a héten, s innentől természeted gyakorlatias oldalát erősíti. Kitartóbb, határozottabb és szorgalmasabb leszel. Ezt az energiát az anyagiak megszerzésére irányíthatod. Párkapcsolatod szenvedélyesebb lehet, ha régóta vagytok együtt, úgy érezhetitek, mintha ismét a kezdeti láng lobogna köztetek. Ingatlanvásárlás is lehetséges, ha vannak ilyen terveid.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

A Mars a Bika jegyébe lép, s innentől minden eddiginél eltökéltebb leszel. De persze az is lehetséges, hogy a szokásosnál is többet vitatkozol. Az olyan apróságok, amelyek általában nem zavarnak, mostantól sokkal könnyebben dühítenek fel, s bizony jóval nehezebb lesz uralkodni az indulatokon. A Vénusz bolygó kedvez az anyagiaknak. Remek tárgyalásokat indíthatsz, illetve sokat utazhatsz a következő napokban.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Úgy érezheted, mintha nagyobb szükséged lenne az egyedüllétre, pedig ez abszolút nem jellemző rád. Nyitottabb és fogékonyabb leszel a meditatív tevékenységek, a spiritualitás, a relaxáció iránt. Az Ikrekben járó Vénusz mindeközben arra ösztönöz, hogy még többet adj a megjelenésedre. Az anyagiak megteremtése sem okozhat gondot, jó ötleteidet kiválóan tudod hasznosítani.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Mindenfajta közösségben aktívabb leszel mostantól, legyen szó munkahelyi kapcsolatokról vagy a szomszédságról, a barátokról. Az előtted álló hetek érdekes időszakot jeleznek a számodra, amikor a kapcsolataid révén sok mindent elérhetsz. Érdemes elfogadni ezeket a segítségeket. Határozottabbnak, magabiztosabbnak érezheted magad, amelynek köszönhetően nem engedsz az álláspontodból sem.

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

A karriered indulhat be erőteljesen. Kiemelkedő a stratégiai gondolkodásod, így ezt az energiát a hosszú távú tervek megvalósítására is használhatod. Érdemes részletes ütemtervet készíteni a jövőre. Legyél ugyanakkor nyitott a tekintetben, hogy melyik területen kellene megvalósítani az álmaidat, ez most még ugyanis egyáltalán nem egyértelmű. Nem zárható ki a karrierváltás lehetőség sem.

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Utazást jeleznek a bolygók erre a hétre. Az is lehet, hogy máris a megérdemelt szabadságot töltöd, vagy már nagyon vágysz a nyaralásra, és rövidesen indul is. Arra ügyelj, hogy az utazás minden részletét előre megtervezd. Az is lehetséges, hogy most találsz válaszokat bizonyos kérdésekre. A kutatás, a tanulás kérdése is foglalkoztat. Az is bizonyos, hogy nem egyedül indulsz útnak, ott lesz veled a párod is.

Mérleg heti horoszkóp (09.23-10.22.)

Az önismeret, a lélektani kérdések foglalkoztatnak téged mostantól. Képes leszel megvizsgálni és átlátni a saját indítékaidat, a viselkedésedet, és arra törekszik, hogy a lehető legjobbat hozd ki magadból. Ez egy nagyon pozitív időszak lehet a félelmek, a fóbiák vagy a múltbeli traumák kezelésére, felszámolására. S ha ezt megoldod, azzal utólag nagyon jó hatást teszel a párkapcsolatodra és az intimitásra is.

Skorpió heti horoszkóp (10.23-11.22.)

Uralkodó bolygód, a Mars a Bika jelébe lép ezen a héten, s a párkapcsolat, a szerelem lehetőségét vetíti eléd. Nyugalomra kevésbé, szenvedélyes, viharos időszakra annál inkább számíthatsz. Mivel a szerelem és a gyűlölet gyakran ugyanannak az éremnek a két oldala, előfordulhat, hogy sokat vitatkoztok a pároddal, majd a veszekedést édes békülés követi. Mámorító és emlékezetes időszak lehet ez…

Nyilas heti horoszkóp (11.23-12.21.)

Fontos, hogy figyelj az egészségedre a következő hetekben. Szerencsére lehetőséget kapsz a megújulásra, a feltöltődésre. A versenysport most különösen vonzó lehet, de persze bármilyen mozgással le tudod vezetni a stresszt. Ez azonban egybeesik a rendkívül elfoglalt munkaidővel, így nem biztos, hogy könnyű időt találni a testmozgásra. Pedig testnek és szellemnek is nagy szüksége van a rendszeres tréningre.

Bak heti horoszkóp (12.22-01.20.)

A kreatív energiák erősödnek fel a héten. Az alkotás – bármi is legyen az – elégedettséggel tölt el. Nyitottabb leszel, szívesebben fogadod el a társasági meghívásokat, s beszédesebb is vagy, mint általában. Vegyél részt olyan dolgokban, amelyek megnevettetnek, és olyanokban is, amelyek felébresztik a szenvedélyt benned . Ez a hét megtanít a valódi örömökre fókuszálni.

Vízöntő heti horoszkóp (01.21-02.18.)

Az otthon kerül a fókuszba ettől a héttől. S bár szereted a nyugalmat, a biztonságot, mégis nagyon valószínű, hogy egyfajta állóháború alakulhat otthon, mert senki sem enged a makacsságból. Próbáld kerülni a taktikázást vagy a fenyegetéseket. Engedd, hogy mindenki elmondhassa a véleményét, s még ha ebből viták is kerekednek, hosszú távon így juthatsz el a közös megegyezéshez.

Halak heti horoszkóp (02.19-03.20.)

Legyél mostantól figyelmes és óvatos a közlekedésben. Az is lehet, hogy olyan élesen bírálod a többieket, hogy szinte rád sem lehet ismerni. Leginkább a testvérek lehetnek a szócsaták ó áldozatai. A mostani helyzetben a hatalmai harcok helyett a humort érdemes bevetni, hiszen ez az a fegyver, amivel bármit elérhetsz.