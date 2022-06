Sorsszerű hétvége elé nézünk: karmikus találkozásokat jeleznek a bolygók

Csupa szépség vár ránk: lelki béke, szerelem, és karmikus, eleve elrendelt találkozásokat jeleznek előre a bolygók Ipacs Andrea asztrológus szerint.

Kos, Oroszlán, Nyilas hétvége horoszkóp

A hétvége horoszkópja szerint a Mars-Szaturnusz fényszöge fokozza a vitalitást, elszántságot és kitartást ad. Ez egy jó időszak a tervezésre, hogy komoly előrelépést érj el egy hosszú távon. Ha ismerkedsz, magadhoz vonzol egy embert, aki szintén erős és megbízható társat keres. Annál is inkább, mert új szerelem nagyon is lehetséges, lehetségesek, de valószínűleg lassan fejlődik. Az érzések lassabban alakulnak ki, de a hosszú távú kilátások jók.

Bika, Szűz, Bak hétvége horoszkóp

A Hold-Plútó fényszögének hatására növekszik az érzékenységed. Erőteljesebben hat rád minden. A párkapcsolatban is gyógyulnak a korábbi sérelmek (ha voltak), és most remekül szót értetek. De több is ennél: a szenvedély is újra felerősödik köztetek. Ha szingli vagy, valószínűleg valaki mélyen megindít, és erős hatással lesz rád, hosszabb távon az egész életedre. Az intenzív érzelmek új kapcsolatot eredményezhetnek. Erős karmikus húzóerő van közted és jelenlegi vagy újdonsült partnered között. Tudat alatti kommunikáció lehetséges, és ez akár a szexualitásra is kiterjedhet. Az a vágy, hogy a dolgokat szélsőségesebb szinten tapasztald meg, most erős.

Ikrek, Mérleg, Vízöntő hétvége horoszkóp

A Hold-Vénusz együttállása békét és harmóniát hoz az életedbe. Érzelmes, gondoskodó, szeretetteljes – ez jellemez most téged. Ez egy nagyszerű alkalom a szeretteiddel való kikapcsolódásra vagy a barátokkal való bulizásra. Szerelmes hangulatban vagy, és szexuálisan vonzóbb vagy a szokásosnál. Érzékenyebb vagy a jó energiákra, például a szeretkezésre. Ugyanakkor érzékenyebb vagy a negatív energiákra is, és könnyen kiborulsz. Szerencsére nagyobb valószínűséggel vonzod a szerelmet és a szépséget. Nyugodtnak fogod érezni magad más emberek között. A barátkozás most könnyű, és akár új szerelmi kapcsolatba is kezdhetsz.

Rák, Skorpió, Halak hétvége horoszkóp

A Nap-Jupiter fényszöge bizony olyan, mint egy kétélű kard. Ettől rendkívül magabiztosnak, büszkének, szerencsésnek és optimistának érezheted magad. De a túlzott magabiztosság rosszul is elsülhet. Ne vállalj túl sokat, mert ezzel csak az energiádat pazarolnád el. Ügyelj arra, hogy ne vidd túlzásba a dolgokat, mert megerőltetheted fizikailag is magad, de szellemileg is lemerülhetsz. Legyél megfontolt a pénzügyeket illetően, mert hajlamos lehetsz a felesleges vásárlásra. Ugyan a szerencse az öledbe is hullhat, de a legjobb, ha mértékletességet alkalmazol az élet minden területén, viselkedésedben és erkölcsödben.