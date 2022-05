Ne dobd ki! Meglepő dolgokra használhatod az üres műanyag palackot

Egy Armen Adamjan nevű influenszer mostanra az újrahasznosítós praktikák jelképévé is válhatna: közösségi oldalain számtalan háztartási trükköt mutat be. A férfi – aki egyébként már több könyvet is kiadott a témában – elárulta, milyen csodákra képes a banánhéj, de azt is megmutatta, hogyan készíthetünk otthon vegyszermentes tisztítószert, és a fahéj legkülönfélébb felhasználására is rávilágított.

Ezúttal az otthon tornyosuló műanyag palackokhoz hozott néhány tippet, ami rövid idő alatt elvarázsolta az internet népét.

Ha kiürült egy palack, ne dobd ki! Mutatom, mihez kezdhetsz vele!

– kezdi bemutatójában Adamjan.

Mint mondja (és mutatja), a palack alját levágva mini üvegházat készíthetünk kedvenc növénynövendékeinknek, ráadásul azoknak könnyedén levegőztethetjük is: a kupak lecsavarásával.

Második tippje szerint apró lyukakat kell szúrnunk a kupakba, és már kész is a műanyag palackból készült locsolókanna!

Nemcsak locsolót, önöntözőt is készíthetünk a palackból, amihez nincs más dolgunk, mint egyetlen lyukat fúrni a kupakba, majd oda egy fültisztító pálcikát szúrni. Néhány hurkapálcához erősítve kész is az önöntöző, ami a virágföldbe szúrva apránként, de folyamatosan itatja a növényünket.

A következő praktika egy klasszikus rovarcsapda: mint mondja, egy kevés sörrel megtöltve távoltarthatjuk a növényekre leselkedő kártevőket.