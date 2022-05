Mély felismeréseket hoz a vasárnap a csillagok szerint

A Szaturnusz mély felismerésekkel áld meg minket, a Vénusz és a Jupiter a Kosban azonban hoz sok vidámságot, kalandot is – az astronet.hu vasárnapi horoszkópja szerint. Lássuk, mi vár a zodiákus 12 jegyére.

Kos, Oroszlán, Nyilas hétvége horoszkóp

A hétvége horoszkópja szerint a Jupiter, Vénusz elhelyezkedése a Kos jegyében, ez mintha gázt adna neked, merész és rettenthetetlen energiát, hogy sebességbe kapcsolj. Most érezni fogsz az életedben egy bizonyos felfutást a sebességben és a lendületben, mintha valami nálad nagyobb dolog felgyorsítaná ambícióidat. Egyszerűen bármi, amihez most hozzányúlsz, sikerre van ítélve, így van ez a másik nemmel is. Kalandra fel!

Bika, Szűz, Bak hétvége horoszkóp

A Nap-Szaturnusz feszítő fényszöge egy elég frusztráló időszak lehet, ha hagyod, hogy hatással legyen rád. E befolyás alatt önbizalomhiányod lehet, és úgy érzed, hogy az emberek vagy a körülmények korlátoznak vagy nem támogatnak. Egyes külső események akadályozhatják előre haladásod. Akárhogy is, türelmed próbára kerül. Ám a jutalom sem marad el, bebizonyítod magadnak, hogy igenis képes vagy bármire, mait célul tűzöl ki magad elé!

Ikrek, Mérleg, Vízöntő hétvége horoszkóp

A Hold-Szaturnusz fényszöge nagyon mély gondolatokkal lát el most téged. Gondolataid és érzéseid arra irányulnak, milyen irányban és hogyan változtass az életeden. A stabilitás megteremtése a cél. Úgy is érezheted, hogy most szinte „levedled” azokat a magatartásmintákat, elképzeléseket, amelyek már korlátoznak téged. Ez egy jó nap arra, hogy felkeresd barátaid, akik érzelmi támogatást tudnak nyújtani céljaid elérésében. Leginkább arról fog szólni, hogy ma nagyobb biztonságban érezd magad a döntéshozatalban.

Rák, Skorpió, Halak hétvége horoszkóp

A Mars-Neptunusz közelsége miatt megnő az érzékenységed és az érzelmességed. És ez nagymértékben befolyásolhatja tetteid és viselkedésed. Valami nagyon mélyen megérintheti a szívedet, és ennek eredményeként tenni akarsz valamit. Például lehet, hogy valamilyen igazságtalanság szemtanúja lesz, és meg akar tenni néhány lépést és változtatni a helyzeten. Nagyon megfelelő idő a művészet élvezetére is. Emelkedett, áldott pillanatokban bővelkedik a hétvége!