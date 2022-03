Ők a legkülönlegesebb csillagjegyek, csak nagyon kevés van belőlük

Nagyon ritka csillagjegy, így aztán különlegesnek is számít az állatövi jegyek közt: a Vízöntő.

A statisztikák szerint a legtöbb gyermek ősszel születik, így a világon a legtöbben Szűz csillagjegyűek. A 12 csillagjegy közül viszont a Vízöntők rendkívül egyediek és a maguk módján igazán különlegesek azért is, mert annyira kevesen vannak.

Azok tartoznak e csillagkép alá, akik január 20. és február 18. között születtek, ezzel pedig kiérdemelték a világ legritkább csillagjegye címet. A Vízöntőket úgy tartják számon, mint az állatövi jegyek legegyedibb gondolkodás- és látásmóddal rendelkező személyeit.

Ők azok, akik mindent újragondolnak, átalakítanak, mindent más szemszögből, perspektívából vizsgálnak.

Logikusan terveznek, viszont nagyon intuitívak is egyben, emiatt csodálatos és inspiráló vezetők lehetnek – bár más tulajdonságaik gyakran gyengítik őket abban, hogy magas pozíciókban helyezkedjenek el. Komoly képességeik vannak arra, hogy az emberiséget megfelelő irányba tereljék, köszönhetően annak, hogy imádják az innovációkat. Kár, hogy olyan kevesen vannak!

Ami a többi csillagjegyet illeti, leginkább az Ikrekkel és a Mérlegekkel jönnek ki jól, mert ők azok, akik az érzéseiket elsősorban a beszéd, a kommunikáció segítségével dolgozzák fel. Könnyedek, légiesek, hasonlóan a Vízöntőkhöz, akik szintén szeretnek beszélni. Az Ikrek megfoghatatlansága éppúgy kedvez a Vízöntőknek, mint a Mérlegek állandó összhangra, harmóniára való törekvése.

Vajon miért a Vízöntők vannak a legkevesebben?

Az általános magyarázat az, hogy az emberek sokkal inkább a téli időszak alatt vállalnak gyermeket. Ezért is lehet, hogy a legtöbb csemete kora ősszel, a kilencedik hónapban születik, de magas a statisztika tavasszal és nyáron is. Nem jellemző viszont, hogy a gyermekek télvíz idején születnek. Ennek minden bizonnyal evolúciós okai is lehetnek, még, ha manapság sokkal inkább más szempontok alapján tervezzük a várandósságokat.

Egy másik elmélkedés szerint az ok ennél egyszerűbb: valójában mindenkinek van néhány szabad napja, vagy akár hete az év legnagyobb ünnepén, karácsony környékén. Márpedig, amikor ellazulunk, pihenünk és a családunkkal vagyunk, nagyobb eséllyel bújunk ágyba – már ezzel is növelni tudjuk világszinten a gyermekáldást.

Kik kerültek még fel a dobogóra

Olyan jegyek kerültek még az első helyek közelébe, akik nagyon nem szeretnek lemaradni az első helyről, de ezúttal kénytelenek: a Kosok lettek a másodikak, a Nyilasok pedig a harmadikak. Utóbbiak kalandvágyóak és szabad szelleműek, míg előbbiek inspirálóan hatnak a környezetükre, szeretik megmozgatni az embereket, bátorítják, tettekre késztetik őket.

Egyébként létezik olyan statisztika is, ami alapján a kilencvenes években, valamint az ezredforduló környékén egy szintén téli zodiákus, a Bak jegyében születtek a legkevesebben. Ez ugyancsak megerősíti a téli jegyek ritkaságát, egyediségét.