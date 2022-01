Fogadjunk, hogy eddig rosszul törted fel a tojást!

Az emberek többsége, ha tojást tör fel, vagy az edény széléhez, vagy a mosogató széléhez, vagy más élhez üti hozzá a tojást, ez azonban azzal jár, hogy bizony egy-egy alkalommal tojáshéj-darab kerül a nyers tojásba, amit aztán valóságos kínszenvedés onnan kiszenvedni.

A Stove and Garden gasztrooldal mögött álló Michael Hayes szerencsére rendszeresen mutat be konyhai trükköket közösségi oldalain, egyik friss videójában pedig a tojás-problematikát is érintette. Elárulta: valójában az a legjobb, ha lapos felületre koccintjuk oda a tojást, mert ekkor kisebb az esélye, hogy a héja apró darabokra törik. Sőt, ilyen is akad, aki nemes egyszerűséggel magasról a tálba ejti a tojást, majd egy mozdulattal kiveszi a kettétört héjat – ami szintén működőképes módszer, ugyanezen okból kifolyólag.

Ugyanebben a videóban Hayes egyébként azt is érinti: nem praktikus, ha közvetlenül fűszerezzük a húst, mivel miután befűszerezzük az egyik oldalt, rendszerint az ember bedörzsöli a fűszert. Ezt követően újra a fűszertartóhoz nyúlunk, amit ugye emiatt takaríthatunk le. Jobban járunk, ha egy kis tálkába szórjuk ki először a fűszerünket vagy fűszereinket, és onnan osztjuk el a húson. (Igaz, ezt egy krumplin mutatta be, de ki tudja, talán hús épp nem volt a videó felvétele idején.)

Harmadik tippként pedig azt hangsúlyozza: a munkafelületet mindig tartsuk tisztán. Épp ezért érdemes egy kisebb tálkát kinevezni ideiglenes szemetesnek, így nem kell az alapanyagok előkészítése közben folyamatosan a kukához rohangálni.