Hold az Uránuszban: Erre a 3 csillagjegyre szakítás vár

Nehéz időszak érkezett el három csillagjegy számára. December 15-én a Hold összekapcsolódott az Uránusszal, ami egyesek számára olyan gondolathullámokat indított el, aminek akár csúnya vége is lehet.

Kos

Az együttállás során olyan érzésed lehet, mintha kívülállóként élnéd mindennapjaidat. Mostani kapcsolatod már nem meríti ki a partnerség fogalmát, sőt, könnyen lehet, hogy már egyikőtök sem érdeklődik a másik iránt. Külön utakon indultatok el, más emberekké váltatok, és még ha nehéz is belátni, gyakran utáljátok is egymást. A szerelem gondolata azonban eddig nem engedett lépni. Számodra most világossá válik, hogy mi a helyes döntés, és képes is leszel meglépni azt.

Nyilas

Villámcsapásként hasít végig az agyadon, és minden eddiginél erősebben érzed, hogy meg kell szabadulnod valakitől, aki már nem értékel téged. Ezek egyike sem meglepő számodra, de most már azt is érzed, hogy nem érdemes menteni a dolgot. Most végre rájössz, hogy csak önmagad kínzod ezzel a kapcsolattal, és képes leszel megtenni a döntő lépést.

Bak

Miután nagyon szereted a rendet és a szervezettséget, már évek óta küzdesz kapcsolatod hullámvölgyeivel. Elfogadtad, hogy vannak jobb és rosszabb napok, ám az utóbbi időben a rosszabbakat pokolian éled meg. Most érkezett el annak az ideje, hogy megérted, mivel teheted a legjobbat: ez pedig az elválás.