/Elizabeth Hurley sátáni tettekkel hódította meg Hollywoodot - 60 éves lett a világhírű angol szépség

Világbotrányt élt túl a kapcsolata Hugh Granttel

A Szél hátán című 1988-as spanyol film forgatásán ismerkedett meg Hugh Grant-tel. A kilencvenes évek igazi álompárja voltak, ám a szerelmüket beárnyékolta egy csúnya botrány, amikor 1995-ben a Los Angeles-i rendőrség letartóztatta a színészt, miközben a kocsijában épp kielégítette őt egy utcai prostituált. Elizabeth Hurley megbocsátotta Grant hűtlenségét, és összesen 13 évig tartott a kapcsolatuk. Máig közeli barátságot ápolnak egymással, sőt keresztszülei is egymás gyerekeinek.

A nagymamája miatt is jótékonykodik

Noha a szépsége mindig fontos szerepet játszott a karrierjében, de modellkedést csak 29 évesen, minden előzetes tapasztalat nélkül kezdte el. Mindezt az Estée Lauder felkérésére tette, és a céggel azóta is szerződésben áll, róla nevezték el az Elizabeth Pink rúzsukat, és a mellrák elleni jótékonysági kampányuknak is Hurley az egyik arca. A téma személyesen is fontos számára, mivel az egyik nagymamája mellrákban hunyt el.