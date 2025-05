Kínos: Tom Cruise házát teleszellentették a Mission: Impossible szépségének ölebei

Múlt hét csütörtökön került mozikba Tom Cruise akciófranchise-ának legfrissebb epizódja, a Mission: Impossible – A végső leszámolás. A film a nyitó hétvégéjén ugyan remekül muzsikált a jegypénztáraknál, hiszen a költségvetése felét már egyből visszatermelte, de a vegyes kritikai fogadtatás és az élőszereplős Lilo és Stitch-remake sikere még borsot törhet Cruise-ék orra alá. Noha a film a sztorijával talán annyira nem kedvez rajongói számára, a szereposztás láttán a Mission: Impossible-filmek rajongói egytől egyig lázba jönnek. Ethan Hunt ügynök csapatához ezúttal is csatlakozott Simon Pegg és Ving Rhames is, de feltűnik még az ötödik X felett is észveszejtően dögös Hannah Waddingham, valamint az a Hayley Atwell is, aki nemrég egy rettentő kínos történetet mesélt el Tom Cruise-zal kapcsolatban.

A Mission: Impossible sztárjai, Hayley Atwell és Tom Cruise között kellemetlen szituáció alakult ki (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A félresikerült Mission: Impossible-csapatépítő

A Marvel-filmekből ismert szexbomba, Hayley Atwell Jimmy Fallon műsorának vendége volt, ahol arról beszélt, hogyan is csöppent bele a Mission: Impossible világába. Az angol színésznő a hetedik rész, a Leszámolás eseményeiben kapcsolódott be a franchise-ba, és mielőtt még elkezdték volna a forgatási munkálatokat, Tom Cruise egy közös filmnézést szervezett a házába a stábtagoknak, ahova Atwellt és annak két francia bulldogját is elhívta, a bajok pedig itt kezdődtek.

Néztük a filmet, a kutyák pedig Tom Cruise ölében ültek, és végig rászellentettek, amíg a mozizás tartott. Én pedig csak ültem ott, hogy »Úristen!«. Körbenéztem, és néhányan befogott orral ültek körülöttem.

– mesélte a szégyentől teljesen elsüllyedő színésznő.

A legkínosabb rész viszont még csak ezután következett, amikor is Atwell a film egy csendesebb pontján odahajolt Tom Cruise-hoz, és elnézést kért a kelletlen bélgázok miatt, aki csak annyit tudott mondani, hogy „Hát, igen…”.