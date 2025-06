"Adnék neki legalább 60 évet" – tombolnak a helyiek a Niki halálát okozó, bedrogozott sofőr ítéletén

Mély gyászban töltik mindennapjaikat annak a fiatal családanyának a szerettei, aki borzalmas balesetben vesztette életét március 28-án. Ismeretes, a 24 éves Niki barátnője, Eszmeralda mellett utazott aznap éjjel a kocsiban, amikor a nő menekülni kezdett az őt leintő zsaruk elől. A rövid üldözés hamarosan végzetes balesetbe torkollott: Eszmeralda nekirohant egy betonhídnak, a kocsi pedig kigyulladt. Eszmeralda még ki tudott mászni a roncsból, Niki azonban bennégett. A vajtai tragédia mindenkit megrázott a környéken, főleg, hogy kiderült: Eszmeraldának nemhogy jogosítványa nem volt, de drogozott is vezetés előtt.

A vajtai tragédia áldozatának rokonai keveslik az ítéletet Fotó: Freepik.com

Enyhének tartják az ítéletet a vajtai tragédia áldozatának szerettei

A rokonok és barátok azóta is gyászolnak, Niki négy apró csöppsége pedig édesanya nélkül maradt. Édesanyja szinte minden nap zokogva emlékszik lányára, az asszony otthonában egy emlékhelyet is emelt tragikus sorsú kislányának. Fájdalmukat semmi sem enyhítheti a gyászban, de azt már korábban is elmondták: ha Nikit már nem is hozza vissza nekik senki, szeretnék, ha Eszmeralda megkapja jogos büntetését tettéért.

Erre nem is kellett olyan sokat várniuk, a bíróság ugyanis gyorsított eljárásban tárgyalta meg az ügyet, most pedig ítéletet is hozott.

Az ügyészség irataiból kiderült, hogy Eszmeralda nem csak kristályozott, de ivott is vezetés előtt.

"A terhelt 2025. március 25-én, éjjel, egy kölcsönkért autóval közlekedett Pálfára úgy, hogy vezetői engedéllyel nem rendelkezett. Mellette utazott a barátnője. A nő a vezetés előtt „kristály” nevű új pszichoaktív anyagot és szeszesitalt fogyasztott, amelytől bódult állapotba került" – fejtette ki a Fejér Vármegyei Főügyészség, hozzáfűzve, hogy a rendőrök is azért szúrták ki a kocsit, mert azon egyáltalán nem volt bekapcsolva a világítás, emellett pedig életveszélyes módon áttért a szemközti sávba is. Most hat év és hat hónapnyi büntetést kapott.

"Az őrizetben, majd bűnügyi felügyelet alatt álló vádlottat halált okozó, bódult állapotban elkövetett járművezetés bűntette és közúti veszélyeztetés bűntette miatt 6 év 6 hónap szabadságvesztés büntetésre, 10 év közúti járművezetéstől és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte, továbbá ügyészi indítványra előzetes letartóztatását rendelte el" – sorolta a főügyészség.