Art, a gyilkos bohóc rémisztgeti a 3-as metró utasait

2016-ban indult útjára a nagy költségvetésű filmeket megszégyenítő sikereket arató Terrifier-filmsorozat. A Damien Leone fejéből kipattant és David Howard Thornton által megformált gyilkos bohóc a látványosan gagyin kivitelezett kivégzései ellenére is már egy egész trilógiát kapott, melynek záródarabja a tavaly megjelent A bohócrém karácsonya volt. A hazánkban is megjelent Terrifier 3. akkora kasszasiker volt, hogy még egy másik bohócregét, a Joker: Kétszemélyes tébolyt is lenyomta több hétvégén keresztül a pénztáraknál, és lassan készül a negyedik felvonás is, szóval Art hamarosan visszatér. Azonban sokkal hamarabb tűnt fel, mint azt többen gondolták, és nem is akárhol, hanem Budapesten, az egyik forgalmas metróvonalon.

Art, a bohóc a tavalyi Terrifier 3 – A bohócrém karácsonya című horrorban még csak a vásznon keresztül riogatta az embereket (Fotó: YouTube / Cineverse)

Terrifier Budapesten

A 3-as metró vonalán közlekedő utasok nyugalmát egy igen szokatlan jelenség zavarta meg, mikor egy hétköznap az esti órákban a Nagyvárad téri megállónál a horrorokból jól ismert, rémisztő megjelenésű bohóc szállt fel a szerelvényre, ráadásul nem is egyedül, a Netflix sikersorozatából, a Squid Game-ből ismert, pink ruhás katonafigura is vele tartott. Ugyan az Art-jelmezbe öltözött lelkes rajongó sokkal szelídebb volt, mint a filmekben látott karakter, még így is többekre a frászt hozta. Lapunknak az egyik utas is megszólalt, aki elárulta, annyira megrémült a látottaktól, hogy jobbnak látta, ha inkább leszáll a következő megállónál. Bár elmondása szerint voltak olyan utastársai is, akik csak nevettek az eseten. A jelenséget egy TikTok-felhasználó videón örökítette meg, melyen az látható, ahogy az Artnak öltözött alak, a peronon állva integet a felvétel készítőjének.