40 év után hagyta el feleségét fiatalabb kolléganőjéért Hollywood szörnyetege

A Hellboy, a Kemény motorosok, a Szépség és a Szörnyeteg, A rózsa neve vagy a Penge sztárja 75. születésnapját ünnepli. A jeles alkalomból összegyűjtöttünk a legérdekesebb információkat Ron Perlmanről.

Ron Perlman évtizedek óta sikeres hollywoodi sztár (Fotó: WALTER / BESTIMAGE)

10 érdekesség a születésnapos Ron Perlmanről

Magyarországhoz is kötik a gyökerei

1950. április 13-án New York városában jött világra. Az édesanyja az önkormányzatnál dolgozott, az édesapja jazzdobosként és tévészerelőként keresett pénzt. A felmenői mindkét ágon Kelet-Európából kivándorolt zsidók voltak, akik a mai Lengyelország, Németország és Magyarország területéről indultak el az újvilág felé egy jobb élet reményében.

Kövér kisfiú volt

A gyerekkorára alapvetően boldog időszakként emlékszik, egyedül a súlyos kövérsége nyomta rá a bélyeget az önbizalmára és a társas kapcsolataira. A színészi karrierje kezdetén is még hordozott magán némi túlsúlyt, csak évtizedekkel később lett belőle kigyúrt szuperhős.

A szörnyek a specialitásai

A meglehetősen egyedi arcberendezése miatt sokat foglalkoztatták a karrierje során olyan szerepekben, amikben különleges, nem e világi karaktereket vagy egyenesen szörnyeket kellett megformálnia. A pályája első nagyobb sikerét is A Szépség és a Szörnyeteg című tévésorozat hozta el, amiben a jelenkori New Yorkba helyezték át a klasszikus sztorit. Így a Szépségből egy elfoglalt ügyésznő lett a Terminátorból ismert Linda Hamilton alakításában, a Ron Perlman-féle Szörnyeteg pedig egy csatornákban élő, de annál nemesebb lelkű torzszülött.

Az Alien 4-ben Winona Ryder mellett (Fotó: 20TH CENTURY FOX)

Idegen nyelven is kiválóan színészkedik

Ez leginkább a franciát jelenti, amit alapjáraton nem beszél, de több francia film kedvéért is megtanulta fonetikusan a szövegeit. Két jelentős francia rendezőhöz is alkotói kapcsolat fűzi: több filmjében is alkalmazta őt Jean-Jacques Annaud (A tűz háborúja, A rózsa neve) és Jean-Pierre Jeunet (Elveszett gyerekek városa, Alien 4.) is.

Megérte lemondani a gázsijáról

A Cronos forgatása közben főszereplőként még abba is belement, hogy csökkentsék a gázsiját, csak hogy be tudják fejezni a filmet. A rendező Guillermo Del Toro később igazi hollywoodi nagyágyú lett, és megküzdött Perlmanért, amikor a Hellboy-filmek főszerepére a stúdió egy nagyobb nevet akart. A Hellboyok óriási sikert arattak, és karakter azóta összeforrt a színész megjelenésével. Később a szintén születésnapos David Harbour vette át tőle a Pokolfajzat szerepét.