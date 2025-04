Magyar származású nő készíti Mariska Hargitay-val a világ legsikeresebb krimisorozatát!

27. évadával tér vissza az 1999-óta világszerte nagy sikernek örvendő Esküdt ellenségek: Különleges ügyosztály című sorozat. A nagy bejelentés mellé tévétörténeti pillanat is járt, magyar származású showrunnert kapott a széria Michele Fazekas személyében. A magyar gyökerekkel rendelkező író-producer számára nem ismeretlen a széria, ugyanis a kétezres évek elején már 25 részt jegyzett forgatókönyvíróként, illetve 2002 és 2006 között producerként is részt vett a szintén magyar származású Mariska Hargitay nevével fémjelzett sorozatból.

Mariska Hargitay sorozatok magyar királynője, félmillió dolláros gázsival (Fotó: Debra L. Rothenberg)

Magyarok viszik a leghíresebb krimiszériát: Michele Fazekas és Mariska Hargitay

A krimi közel 30 éve megy nagy sikerrel, azonban még sosem volt női vezetőproducere vagyis showrunnere. A hír azért is különleges, ugyanis mostantól két nő, sőt két magyar gyökerekkel rendelkező nő dönt az epizódok történetéről, sorsáról. Hargitay évekkel ezelőtt azt is elárulta, miért is annyira fontos neki, hogy ilyen hosszú ideje játssza Olivia Benson szerepét.

Ahogy látom és visszatekintek, Olivia Benson figurája és sztorija egy tökéletes feminista történet, mert valójában azt látjuk, hogy ez a nőnek folyamatosan nő a hatalma

- vélekedett Mariska Hargitay magyar színésznő.

Az ígéretek szerint ezt a feminista vonalat fogják tovább vinni az új showrunnerrel, akinek olyan alkotások megszületését köszönhetjük, mint a Carter ügynök, a V Generáció és A lány című szériák, jelenleg pedig a Riválisok sztárjával, David Tennanttel készít elő egy újságírósorozatot The Hide címmel, aminek az imdb.com szerint szintén hamarosan megkezdődnek a forgatási munkálatai.

Mariska hosszú évek óta a legjobban fizetett tévés színésznő, legalább félmillió dollárt visz haza epizódonként a detektívnő szerepéért.