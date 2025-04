Gépfegyverrel és ököllel kapja szét a terroristákat az USA első női elnöke

A világ első embere vagyis az USA elnöke kigyúrva, egy narancssárga esélyiben, légfegyverrel teszi rendbe a terroristákat. Donald Trump helyett azonban az idén 60 éves Viola Davis lett az USA első fekete női elnöke a G20 című akciófilmben. A Prime kínálatában elérhető akciófilmben a színésznő által alakított fiktív elnök az éves G20 csúcstalálkozón kell, hogy az öklével mentse meg a világot, igazi Terminátor módjára.

A 60 éves Viola Davis a G20 forgatására durván kigyúrta magát Fotó: ZUMAPRESS.com

Viola Davis a G20 Rambo elnöknője

A film sztorija szerint Sutton amerikai elnöknek a világ 19 másik legfontosabb vezetőjével a Dél-Afrikai Köztársaságban van jelenése a G20 csúcstalálkozón, ahol a világ legfontosabb politikai kérdéseit vitatják meg. A világ vezetője és annak családja a díszvacsorán azonban komoly veszélybe kerül: terroristák ejtik túszul őket. Suttonnak még sikerül kimenekülnie, aki elnöksége előtt katonai kiképzésen vett részt, így a személyzet és a biztonsági szolgálat néhány tagjával együtt veszi fel a harcot magassarkúban és gépfegyverrel a kezében. Tét nem kicsi, ugyanis az egész világ jövője forog kockán!

A gépfegyver és az estélyi jól passzol egymáshoz Fotó: ZUMAPRESS.com

A 60 éves színésznő hónapokig készült fizikailag a szerepre, több kiló izmot gyúrt magára, továbbá a küzdősportokat és a fegyverek használatát is megismerte. A drámai szerepeiről híres sztár nemrégiben árulta el, hogy végre szeretett volna egy olyan szerepet eljátszani, amiért nem díjakat kap, hanem csak szimplán szórakoztatja a közönséget. Az előzetes alapján az estélyi és a gépfegyver jó párosítás, legalábbis az Oscar-díjas díva kezében, aki egyszerre anya és Rambo-szerű igazi gyilkológép is, ha a helyzet úgy hozza. A fizikai felkészülés kellett is a kaszkadőrjelenetekhez, amiknek a nagy részét maga csinálta meg a sztár. Viola Davis mellett a főbb szerepekben Anthony Anderson, Clark Gregg, Ramón Rodríguez, Elizabeth Marvel és Anthony Starr láthatók.

A G20 a Prime kínálatában április 10-től elérhető.