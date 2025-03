Erre a filmes bejelentésre nagyon sokan vártak már évek óta

Kiderült a The Legend of Zelda élőszereplős film megjelenési dátuma. A videojáték sorozat első része 1986-ban jelent meg, és azóta minden idők egyik legkedveltebb konzolos-franchise-ává tették a vele játszók. A Legend of Zelda számára nem ez az első kitekintés a konzolok világából, hiszen többek között rajzfilmsorozatban, képregényekben és társasjátékokban is megjelent már az elmúlt 39 éve során. A játék máig a gamerek nagy kedvence, legutóbbi része, a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom 2024-ben jelent meg, Ninendo Switchre. Egy élőszereplős filmet két éve, 2023 novemberében jelentettek be, ekkor még csak a rendező kilétét, valamint azt lehetett tudni, hogy még a 2020-as években bemutatásra kerül. A Zelda-film rendezője nem más lesz, mint a A majmok bolygója: A birodalom és az Útvesztő filmek direktora, Wes Ball.

2027-ben érkezik a The Legend of Zelda élőszereplős film (Fotó: Shutterstock AI Generator / Shutterstock)

A Super Mario után jön a The Legend of Zelda

A napokban nagy bejelentéssel állt elő a Sony Pictures és a Nintendo. Közlésük szerint a The Legend of Zelda film megjelenése 2027. március 26-án lesz, ekkor kerül a mozikba a hírhedt játék filmváltozata. A bejelentést a Nintendo saját platformján, a Nintendo Today nevű alkalmazáson keresztül tették meg, megerősítve a 2027-es megjelenési dátumot. A film producere a sorozat két alkotója, Shigeru Miyamoto és Avi Arad lesz.

A Nintendo egyik legsikeresebb játéka is önálló filmet kap (Fotó: Oleg Elkov / Shutterstock)

Bár a Nintendo továbbra a játékiparra koncentrál, az elmúlt években a filmes területen is jelentős hírnevet szereztek. A videojáték-világ legendás cége 2023-ban adta ki a Super Mario Bros.: A film című animációs filmet, amely több mint 1,363 milliárd dollárt hozott a cégnek, ezzel egyébként az év második legnagyobb bevételű filmje lett a Barbie mögött, 408 millió dollárral megelőzve az Oppenheimer-t, amely a Legjobb filmnek járó Oscar-díjat nyerte.