Christopher Walken 82 éves lett – Íme 5+1 mérföldkő az életéből

A Ponyvaregény című filmben rövid, ám annál emlékezetesebb szerepet játszott (Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP)

Kapj el, ha tudsz (2002)

New Rochelle, az 1960-as évek. A középiskolás Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio) bálványozza apját, Franket (Christopher Walken), aki tele van adótartozással. Amikor a szülei elválnak, Frank 25 dollárral a folyószámláján Manhattanbe szökik, és megfogadja, hogy visszaszerzi apja veszteségeit, újra összehozza a szüleit és nem mellesleg ismét dicsővé tegye az Abagnale nevet. Nem telik bele csak néhány év, és már valóra is váltotta álmait. Ez idő alatt többször is meggyűlik a baja a hatóságokkal, főleg a mogorva FBI-ügynökkel, Carl Hanraty-val (Tom Hanks), aki már évek óta a nyomában van.

A Kapj el, ha tudsz című film után is Oscar-díjra jelölték (Fotó: Photo12 via AFP / AFP)

Düne: Második rész (2024)

Az Atreides-ház bukása után a száműzött Paul herceg (Timothée Chalamet) folytatja megvilágosodási útját az Arrakis kopár sivatagaiban, ahol Shaddam, a Padisah császár (Christopher Walken) az úr. A nemes fiú hamarosan elsajátítja a kék szemű fremen harcosok szokásait, nem is sejtve, hogy a megjövendölt messiásról, Muad'dib szóló pletykák megosztják a törzset, amely befogadta őt. Eközben a Harkonnen-ház szorítása percről percre szorosabbá válik és a fűszerekben gazdag mezői feletti uralomért vívott háborúk brutális korszakát nyitja meg. Paul, aki a személyes remények és mások törekvései közé szorult, elindul a harcossá válás útján...

A Dűne című film második epizódjában Shaddam császárt alakította (Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP)

A plusz egyet nem írjuk, inkább mutatjuk: