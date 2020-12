Végleges szőrtelenítésen esett át Kammerer Zoltán – hetente jár kozmetikushoz

A második víruscsapás megakadályozta a há­rom­szoros olimpiai bajnokot az itáliai utazásban, de nem kell őt félteni, gőzerővel készült és készül tovább a tokiói olimpiára.

Arra ügyelek, hogy Gödön ne menjek olyan emberek közelébe, akiktől elkaphatom a vírust, bár szerintem senki sem tudja, kitől és mikor fertőződhet meg – kezdi Kammerer. – Így aztán, mivel folytatom a lakásfelújítást, csak a Tüzépre járok anyagért, és dolgozom a házban. De – és ez a legfontosabb – a napjaim a 12 kilométeres dunai kajakozással kezdődnek.







Kammerer persze a futást sem hanyagolja, legutóbb a Börzsönyben sajtolt ki magából 18 kilométert.

Az biztos, hogy nem lesznek erőnléti gondjaim az olimpián – jelenti ki. – Jó, tudom, a repülőjegyet még meg kell váltanom, de állítom, szurkolhatnak nekem is az ötkarikás játékokon jövő nyáron.

Az olimpiai bajnok óriási hasznát veszi erősítőtermében annak a berendezésének, amely méri az ergométeres lapátolása gyorsaságát és a megtett távot is. Heti kétszer gyógytornász segíti munkáját, megfáradt porcikáit alaposan átmozgatja. – A legmókásabb, amikor egy hatalmas gumilabdára ültet, azon kell egyensúlyoznom. Először ne­vettem a dolgon, de rájöttem, legalább olyan nehéz rajta egyensúlyozni, mint a kajakot megülni.

Zoltán márciusban ünnepli 43. születésnapját, és figyel arra, hogy még véletlenül se nézzen ki aggastyánnak. Ezért hetente vendégeskedik egy váci szépségszalonban.







