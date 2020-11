Túrázás közben ötli ki a siker receptjeit Supka Attila

A szabadidejében feleségével kirándulgató Supka Attila, a Kisvárda edzője szerint a jelenlegi harmadik helyük annak köszönhető, hogy légiósaik egy irányba húznak.

A Paks mellett a Kisvárda is eddig erőn felül teljesít az NB I-ben, a szabolcsiak meglepetésre a 3. helyen állnak, de vesztett pontok tekintetében még jobbak is a második tolnaiaknál. A Honvéd, az Újpest, a Mezőkövesd, a DVTK és a ZTE is fejet hajtott előttük.

– A klub történetének csúcsa a mostani helyezésünk, de óriási meglepetés lenne, ha meg is tudnánk tartani ezt az előkelő pozíciót – mondta az 58 éves mester a Borsnak.







A várdaiak 2019-ben a kilencedik, 2020-ban pedig a 8. helyen végeztek. A tréner szerint a kitűnő szereplés nagyban köszönhető Révész Attila sportigazgatónak, aki mindent előteremt az eredményes munkához.

– Habár érkezésemkor a román gólvágó, Gheorghe Grozav és Tischler Patrik távozott, a Hollandiából szerződtetett, cseh Jaroslav Navrátil nagy fogás volt – magyarázza a Debrecennel két magyar bajnokságot, a Honvéddal Magyar Kupát nyert Supka, aki a hagyományos, négyvédős rendszerben bízik, és megköveteli az ellenfél térfelén történő labdaszerzést.







– Ugyan a keretünkben többségben vannak a légiósok, az öltözői hangulat tökéletes, mert a brazil Lucas személyében olyan csapatkapitányra támaszkodhatok, akire külföldi, magyar játékos egyaránt felnéz. Ráadásul mindenki tudja, hogy a bennmaradással, a győzelmekkel lehet jól keresni, vagyis megvan a kellő motiváció is. Supka a szabadidejében feltérképezi a Kisvárda akadémis­-táit és a sportigazgatóval a to­vábbi lehetséges erősítésekről tárgyal, illetve sokat kirándul a környéken.







– A feleségem és kedvenc kiskutyánk társaságában Tokaj és Eger környékén szoktunk túrázni, mert nagy természetkedvelők vagyunk – teszi hozzá Supka.