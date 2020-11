Mindenki kidőlt, nem áll ki az Újpest - Nem csak a három pontot bukhatják

Áldatlan állapotok uralkodnak Újpesten. Azok után, hogy a csapat már az MTK ellen 4-0-ra elveszített hazai bajnokira is csak ifistákkal a kezdőben tudott kiállni, újabb koronavírus-fertőzötteket találtak a keretben. Mindössze két olyan játékos maradt a lila-fehérek első csapatából, aki egészséges, ezért a keddi, DVTK által elutasított halasztási kérelem után, tegnap bejelentette a klub, hogy nem áll ki a pénteki bajnokira. Az Újpest közleményt adott ki, amiben hangsúlyozta, hogy a továbbfertőzés veszélye, valamint a saját fiataljaik és az ellenfél játékosai-nak egészsége érdekében el sem utazik Miskolcra.







Az Újpest már múlt hétvégén is újonc ifistákkal állt ki az MTK ellen, de a héten már ezt sem vállalja be a klub © Török Attila/Nemzeti Sport

Tudjuk, a jelenlegi szabály szerint 3-0-s gólkülönbséggel a három pont a Diósgyőrt illeti, és azt is, hogy ki kell szolgálni a szponzorokat és a tévét, de ez már egy annyira extrém helyzet, hogy reméljük ezt az MLSZ is figyelembe veszi a döntéshozatalnál – árulta el Galambos Sandra, az Újpest kommunikációs vezetője. A szövetség versenybizottsága tegnap tárgyalta az ügyet, de lapzártánkig nem született döntés. Ettől függetlenül már így is sok kritika éri az MLSZ-t, hogy a jelenlegi „koronavírus-szabálya”, miszerint klubokként egy meccset lehet elhalasztani a bajnokságban, azt is csak akkor, ha ahhoz az ellenfél is hozzájárul, hibás, és nem biztosítja az egyenlő feltételeket.

Két hónapja, amikor megszületett a szabály, egyetlen klub sem jelezte, hogy nem ért vele egyet. A döntéshozók sem tudhatták, hogy mára ilyen sok fertőzött lesz. Meglátjuk, kell-e finomítani a jelenlegi előírásokon – magyarázta Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője.

A Szeged sem vállalta a meccsét