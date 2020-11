Félsiker: Szoboszlai csatlakozik a kerethez

Élete meccsére készül a magyar válogatottban Szoboszlai Dominik, aki mindent megtesz azért, hogy kijuttassa hazánkat az Európa-bajnokságra.

Remek hír, hogy Szoboszlai Dominik készen áll az Izland elleni kulcsfontosságú Eb-pótselejtezőre. A Salzburg focistájának negatív lett mindkét koronavírustesztje, így tegnap este Bécsből, kocsival útnak indult Telkibe, miután lejátszotta a Rapid elleni rangadót. A 20 éves középpályás szereplése pedig tovább növelheti az esélyünket az északiak ellen. Mivel a szabadrúgásaitól már szinte az egész világ retteg, minden bizonnyal az izlandiak nagydarab, erős védői is kétszer meggondolják, hogy a tizenhatos környékén szabálytalankodjanak-e Szalai Ádá­mékkal.







Szoboszlaival a csapatban kreatívabb lehet a magyar válogatott támadójátéka Izland ellen © Nemzeti Sport

– Életem meccse lesz ez, annak ellenére, hogy a BL-ben a Liverpool és a Bayern München ellen is pályára léphettem már – mondta az mlsz.hu-nak Szoboszlai. – Eddig is sokszor volt már, hogy csak egy lépés vagy csak egy „ha” hiányzott. Nem szeretném, hogy most ez a „ha” ott legyen. Menjünk ki a pályára, és mutassuk meg, mit tudunk, küzdjünk egymásért, ahogy az eddigi meccseken.

A sztárfocista menedzsere, Esterházy Mátyás egy konferencián elárulta, Dominik biztosan nem lesz az AC Milan játékosa. Valószínűbbnek látszik, hogy német nyelvterületen marad. A Sport Bild szerint januárban az RB Leipzighez szerződik, ahol Gulácsi Péter és Willi Orbán csapattársa lesz.