Cuki: Születendő gyermekének ajánlotta gólját Sigér Dávid

Csodálatos évet zárt a magyar fociválogatott, amely nemcsak az Eb-re jutott ki, hanem a Nemzetek Ligája „királykategóriájába” is felkerült. Valódi fiesztára készülhetünk a jövő évi kontinenstornán.

Egész Európa a magyar fociválogatott sikereitől hangos. Marco Rossi legényei egészen elképesztő menetelést mutatott be az ősszel, és nemcsak a részben hazai rendezésű Eb-re jutottak ki, hanem a Nemzetek Ligája B divíziójának 3. csoportját is megnyerték, ezzel feljutottak az elitmezőnybe. Olyan ellenfeleket (orosz, török, szerb) utasítottunk magunk mögé, amelyek jóval előkelőbb helyet foglalnak el a világranglistán. Sokan arra számítottak, „visszakullogunk” a C ligába, ehhez képest két év múlva olyan csapatokkal csaphatunk össze, mint a vb-címvédő Franciaország vagy a Cristiano Ronaldo fémjelezte Portugália.







Boldogan ünnepeltek a futballisták a fantasztikus győzelem után © Szabó Miklós/NS

Bár a névsor valóban veretes, az biztos, hogy nem feltett kézzel érkeznek Szoboszlai Dominikék. Idén az egész világnak bebizonyították, bárkivel képesek felvenni a versenyt, nem szabad őket lebecsülni. Sikerük kulcsa pedig a csapategység. Bármilyen összeállításban lépett pályára a válogatott, mindig mindenki a szívét-lelkét kitette a pályán. Küzdöttek egymásért, küzdöttek Magyarországért. Ezt jól mutatja a törökök elleni vezető gól is, amikor a védekező középpályás, Sigér Dávid támadónak lépett előre, mert abban a pozícióban pont nem volt ember, és be is kotorta a hálóba a labdát.







Sigér Dávid © Balogh László/NS

– Azt mondták a mérkőzést megelőzően, maradjak a védelem előtt, de amikor azt láttam, hogy sokan védekeznek az elöl lévő támadóink közül, akkor úgy éreztem, hogy ha odaérhetek, akkor menjek, mert valakinek ott is kell lennie. Jókor voltam jó helyen, és próbáltam úgy belecsúszni a labdába, hogy gól legyen – fogalmazott a Fradi focistája, aki várandósságot imitálva ünnepelte találatát. – Hétfőre volt kiírva első gyermekem érkezése, de úgy tűnik, hogy igazi úriember, megvárta a meccseket. Az első válogatott gólomat neki, illetve a feleségemnek ajánlom.

Az idei esztendő csodálatosan sikerült a magyar futballnak. Nemcsak a válogatott szárnyalt, a Fradi is hétről hétre helytáll a világ legjobb csapatai ellen a Bajnokok Ligájában. Reméljük, jövőre valódi futballfiesztát varázsolnak majd a szurkolók a kontinenstornán.