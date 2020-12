A Decsi-család sportolva várja a Mikulást

Legjobb vívóink már javában készülnek a hagyományosan karácsony előtt megrendezésre kerülő országos bajnokságra. A

már olimpiai kvótás férfi kardozók vezetőedzője, Decsi András a régi versenyeket övező ünnepi hangulatra is szívesen emlékszik vissza.

Legjobb vívóink már javában készülnek a hagyományosan karácsony előtt megrendezésre kerülő országos bajnokságra. A

már olimpiai kvótás férfi kardozók vezetőedzője, Decsi András a régi versenyeket övező ünnepi hangulatra is szívesen emlékszik vissza.

“ Az országos bajnokság a vívók számára mindig is a december kiemelt eseménye volt . Az idei, koronavírus-járvánnyal terhelt időszakban különösen várjuk, üde színfoltja lesz az ünnepi készülődésnek. Emlékszem, versenyző koromban többször átéltem, hogy mi a sportcsarnokban vívtunk, és az ablakból csodáltuk a kinti hóesést” – elevenítette fel

régi élményeit Decsi András, az olimpiai bajnok Szilágyi Áron edzője. Az egykori remek kardvívó arról is mesélt, hogy a bajnokság és a karácsony mellett a Mikulás is fontos szereplője volt az életüknek.

Öccsével, a válogatott tagjaként a tokiói olimpiára készülő Tamással együtt mindig

izgalommal várták a Mikulás ajándékait.







Decsi Tamás vívó és testvére, a kapitány, Decsi András (jobbra) láthatóak © Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

“Bölcsődébe és óvodába Ózdon jártam, apukám akkoriban ott volt edző. Emlékszem, hogy amikor

megérkezett az oviba a Mikulás, nekem nagyon gyanús volt a napszemüvege,

mert sokszor láttam olyat az apukámon. Otthon meg is kérdeztem, hogy ő volt-e a Mikulás, vagy kölcsönadta a napszemüvegét a nagyszakállúnak, de sosem árulta el az igazat” - mondta Decsi András és hozzátette, hogy az ő gyerekeinek sem sikerült leleplezniük az édesapját, a Mikulás jelmezbe bújt kiváló edző Decsi Istvánt.

“Amíg kicsik voltak a gyerekek, egy ideig apu volt a Mikulás, aztán én vettem át a szerepét. Úgy látszik, apunak jobban sikerült álcáznia magát, mert őt nem ismerték fel, viszont engem azonnal” – mondta, és elárulta, hogy a gyerekek már felcseperedtek, és bár az idén is eljön hozzájuk a Mikulás, a tízéves Linda vívóedzésen, a nyolcéves Martin pedig felkészülési focimeccsen tölti a napot.

“A gyerekek sportolva várják az idén a Mikulást, de a mi családunkban ez már megszokott”.