/Fájdalmas szembesülés: a Barcelona válaszolt a magyar származású csatárnak

Napról napra változik a helyzet, újabb és újabb kérők jelennek meg, ám most egy visszalépett. Gyökeres Viktor egyelőre nem lesz az FC Barcelona futballistája. Aggódnia azért nem kell neki és Lisszabonban székelő barátnőjének, számos helyen tárt karokkal várják.

Budapesten is megtörténhet - a svéd Gyökeres Viktor (j) ünnepel csapattársaival, miután gólt lőtt a labdarúgó Nemzetek Ligája hatodik fordulójában, a C divízió 1. csoportjában játszott Svédország – Azerbajdzsán mérkőzésen Stockholmban 2024. november 19-én Fotó: Claudio Bresciani

Nem kell a Barcelonának

Gyökeres Viktor 54 góllal és 13 gólpasszal segítette hozzá a Sportingot a portugál bajnoki cím és kupagyőzelem megszerzéséhez. Második évében is gólkirály lett, a Bajnokok Ligájában is bizonyított, a Manchester City ellen például triplázott. Pep Guardiola csapatánál talán csak azért nem került szóba a leigazolása, mert Erling Haalanddal hosszú távú szerződést kötöttek. Meglepő módon most az FC Barcelona is jelezte: belép azon kevés sztárklub táborába, amelyik nem kér Gyökeres szolgálataiból.

Gyökeres egy nagyszerű csatár, aki kiváló dolgokat vitt véghez a Sportingnál, de jelenleg nem erre a posztra keresünk játékost. Robert Lewandowskié a kilences pozíció a csapatunkban

– bókolt és indokolt a Barca sportigazgatója, Deco az A Bola hasábjain. Az állásfoglalás tovább erősíti a támadó angliai visszatérését, egyúttal növeli az érte harcba szálló Arsenal-Manchester United páros esélyeit.

Gyökeres Viktor kihagyja Budapestet

A napokban Budapestre érezett volna a magyar származású sztár, akinek 75 millió euróra (32 miliárd forintra) becsüli a játékjogát a Transfermarkt. Szoboszlai Dominiket most 80 millióra taksálják, 70-ért került Lipcséből Liverpoolba... A szülei révén magyar, ám Svédországban született és nevelkedett Gyökeres Viktor - bár az MLSZ felkérte - nem kívánt hazánk színeiben szerepelni. Ráadásul a meccsen sem lesz itt (19.30. tv: M4). Eddig már 15 góllal segítette (mindössze 25 meccsre volt ehhez szüksége) a mélypontról, a Nemzetek Ligája C divíziójából feljebb zárkózó svédeket.