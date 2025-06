/Tanítványa beleszállt a Barcelona edzőjébe: a Real Madridnál nevetség tárgya lenne

Hansi Flick a másodedzője volt a 2014-ben világbajnok német válogatottnak, amelyben Toni Kroos alapemberként szerepelt. Azóta Flick már volt szövetségi kapitány is a Nationalelfnél, Kroos pedig a Real Madrid játékosa lett. Tavaly nyáron aztán egyszerre változott meg drasztikusan kettejük karrierje: a tréner a Barcelona kispadjára került, a korábbi tanítványa pedig visszavonult.

Hansi Flick (balra) és Toni Kroos (középen) a német válogatott egy korábbi edzésén (Fotó: AFP)

Toni Kroos: Hansi Flick barcelonai módszere eltér a Real Madridnál megszokottól

Kroos azóta is rendszeresen kitárgyalja a labdarúgás legfontosabb témáit egy testvérével közös műsorban, a legutóbbi adásban pedig éppen Flickről esett szó. A hatszoros Bajnokok Ligája-győztes exfutballista elárulta, hogy szerinte a tipikus német mentalitásnak megfelelően Hansi Flick szigorúbb az edzők többségénél, amit az is mutat, hogy az idény közben többször is kispadra ültette, esetleg megrovásban részesítette az edzésekről elkésett játékosait.

– Teljesen más a felfogás a két helyen.

A Real Madridnál kiröhögnék ezért, mert ott gyakran azt sem lehetett tudni, hogy éppen a játékos vagy az edző késett el.

Más mentalitást jelent, ha valakit azért nem enged játszani, mert késett öt percet az edzésről – idézte a Magyar Nemzet Toni Kroost, aki megjegyezte, a három megszerzett trófea ellenére nem biztos abban, hogy a két módszer közül valóban honfitársáé a célravezetőbb.

Az egykori középpályás hozzátette, hogy a késéseket a jövőben szigorúbban veheti a Real Madrid frissen bemutatkozott vezetőedzője, Xabi Alonso, aki elmondása szerint minden játékosától kétszáz százalékot vár el.