Földöntúli boldogság: eljegyezte szerelmét a magyar válogatott sztárja – fotó

Az elmúlt időszakban számos öröm érte a magyar válogatott tagjait a pályán kívül is, hiszen elég csak Szoboszlai Dominik titkos esküvőjére Buzsik Borkával, valamint arra az örömhírre gondolni, hogy a szerelmespár első gyermeküket várja.

Varga Barnabás eljegyezte kedvesét Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

Most pedig máris itt az újabb ünneplésre okot adó hír, ugyanis a Liverpool sztárjának egy másik, magyar válogatottbeli csapattársa tett nagy bejelentést. Varga Barnabás, a Ferencváros támadója a Instagram-oldalán jelentette be, hogy eljegyezte kedvesét. A focista egy képet is megosztott, amelyen látható szerelme kezén a gyönyörű gyűrű - szúrta ki a Ripost.

A bejegyzés alatt pedig szabályosan felrobbant a kommentszekció, Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka például három szivecskés emojival üzent Varga Barnabásnak és szerelmének.