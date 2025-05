Csúfos vég: a pályán állt meg a szíve, utcára tették a legendát

Várható volt, valahol mégis fájó véget ért. Cristian Eriksentől elköszönt a Manchester United, amely nem hosszabbítja meg a 33 éves középpályás lejáró szerződését. Ingyen jött, ingyen megy, de kérdéses, merre vezet az útja - ha folytatja futballistaként.

Cristian Eriksen (jobbra) elköszönt a Manchester United-szurkolóktól Fotó: Facebook/MU

Hármas sípszó

A gyatrán teljesítő Manchester United az utolsó fordulóban 2-0-ra legyőzte az Aston Villát, ezzel együtt is a 15. helyen végzett. A végeredményt a csereként beállt Cristian Eriksen állította be a 87. percben.

Szép gesztus volt, hogy Bruno Fernandes átengedte a büntetőrúgás lehetőségét a búcsúzó dánnak.

Ő is tudta, hogy Eriksen távozik a szezon végén, ahogy Victor Lindelöf és Jonny Evans is. Mindhármójukat éltette a United közönsége, amelynek egyébként sok örömre nem volt oka - még az Európa-liga döntőt is elvesztették kedvenceik.

Cristian Eriksent méltatják

Bár Eriksen mindössze három évig volt az Old Traffordon, a dán játékos hatása erősen érződött ez idő alatt.

Összesen 107 alkalommal lépett pályára a klub színeiben, és a klub megfogalmazása szerint igazi eleganciát vitt a középpályára.

Nyolcszor szerzett gólt, ebből négyet a jelenlegi szezon első hónapjaiban, köztük kettőt az FC Twente és a Fenerbahce elleni Európa-liga csoportmérkőzéseken. Az Old Traffordon töltött időszaka elején rendszeresen játszott, abban a szezonban Ligakupa-győztes érmet szerzett annak ellenére, hogy sérülés miatt kihagyta a döntőt, a következő szezonban pedig egy FA-kupával bővítette gyűjteményét. Cristian Eriksen a mostani idényben 35-ször lépett pályára, átlagosan azonban csupán 49 percet töltött a pályán.

"Izgalmas évek voltak ebben a stadionban és ebben a klubban játszani, de élveztem, és sok szép emléket viszek magammal. Ma megcsináltuk a szurkolókért, nehéz szezonunk volt, de a legjobbakat kívánom nekik."

Ez egy hihetetlen stadion, egy hihetetlen klub. Biztosan visszatérnek majd a csúcsra valamikor

– mondta Eriksen a TNT-nek.

Lesz-e folytatás?

A 33 esztendős Cristian Eriksen még nem számít idős labdarúgónak, ám kérdés, hogy milyen állapotban van a teste, különösen a műtött szíve. Az Ajax, a Tottenham és az Inter egykori sztárja akár a szögre is akaszthatja a stoplist, de az sem elképzelhetetlen, hogy egy jól fizető amerikai, esetleg ázsiai kalandba még belevág.