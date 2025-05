Kubatov Gábor ennek nem fog örülni, Bognár György hatalmas elismerést kapott

Hétvégén a Ferencváros bajnoki címével lezárult a labdarúgó NB I 2024/2025-ös idénye, így már csak egy dolog volt hátra: a szezon legjobbjainak díjazása – a főszerepben Nagy Zsolt és Bognár György.

Bognár György, a Paks vezetőedzője is érdekelt volt az M4 Sport kedd esti műsorában Fotó: MTI /Czeglédi Zsolt

Nagy Zsolt, a bronzérmes Puskás Akadémia válogatott szélsője lett a labdarúgó OTP Bank Liga vasárnap zárult idényének legjobb játékosa, az elismerést a RangAdó díjátadón vehette át kedden. A 32 éves védő eddigi legjobb szezonján van túl: 12 gólja mellé 11 gólpasszt is kiosztott, ezzel védő létére a góllövőlista negyedik helyén zárt.

A Felcsút játékosa a rövid távú céljairól is beszélt mind a válogatott, mint klub szinten.

"Megvannak a rövid távú céljaim. Minden nap azzal a gondolattal kelek és fekszem, hogy mi lenne, ha kijutnánk a világbajnokságra. Meg persze arra is gondolok már, hogy júliusban kezdődik a nemzetközi kupaszereplés a Puskással. Remélem, most már a csoportkörre is sikerül odaérni".

Apropó, góllövőlista. Az élen 15 góllal Böde Dániel, ami 38 évesen párját ritkítja. A Magyar Nemzet még a hétvégén összeszedte, az európai topligákban sem volt arra példa, hogy valaki ilyen idősen gólkirály legyen.

Böde Dániel Magyar Kupa-győzelem mellé a gólkirályi címet is bezsebelte 38 évesen Fotó: Polyák Attila

Bognár György lett a legjobb

Az M4 Sporton vetített műsorban Nagy mellett díjazták a legjobb vezetőedzőt, Bognár Györgyöt is, aki a Pakssal megvédte címét a MOL Magyar Kupában – ismételten a Ferencvárost legyőzve, a bajnokságban pedig bronzéremre vezette csapatát. A tavaly is győztes trénernek Marco Rossi szövetségi kapitánya adta át díjat.

Bognár az M4 Sport műsorában reagált Kubatov Gábor, az FTC elnökének kritikájára, miszerint a tolna vármegyeiek antifutballt játszanak.

Szerintem ez egy nevetséges megállapítás. Ha több szezonban is mi lőjük a legtöbb gólt, mi adjuk a gólkirályt öt év alatt négyszer, akkor azt gondolom, nagy butaság egy ilyen kijelentés.

A Paks vezetőedzője az adásban emellett beszélt arról, hogy próbál a korral haladni, de az xG mutatónak továbbra sincs értelme.

Próbálok bizonyos szinten haladni a korral, de nem viszem túlzásba, ilyen xG-vel nem foglalkozom, mert ez a nézőknek jól néz ki a tévében, de futballedzőként kézzel megfogni nem lehet. Sokan próbálnak a futball körül abból megélni, hogy videóelemzők, podcasteket készítenek, ami nem baj, de én erre azért nem alapoznám a szakmai munkát.

FTC-játékos sem maradt ki a sorból

A szezon felfedezettje a ferencvárosi Tóth Alex, a legjobb játékvezető pedig címét megvédve Bognár Tamás lett. A bajnokság legsportszerűbb csapatának járó elismerést a Paksi FC kapta, míg a legszebb gólt Bényei Ágoston, a Diósgyőr játékosa szerezte a Ferencváros elleni összecsapáson.

A legjobb játékos: Nagy Zsolt (Puskás Akadémia)

Az NB I felfedezettje: Tóth Alex (Ferencvárosi TC)

A legjobb edző: Bognár György (Paksi FC)

Gólkirály: Böde Dániel (Paksi FC) 15 gól

A legszebb gól: Bényei Ágoston (Diósgyőri VTK)

A legjobb játékvezető: Bognár Tamás

A legsportszerűbb csapat: Paksi FC

