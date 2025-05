Padlót fogott, most BL-győztes lehet a megalázott sztárfocista

Egy adott évben lett olasz és francia bajnok Hvicsa Kvarachelia, a Paris Saint-Germain csatára. Sőt, a grúz támadóra még a szezon meccse vár szombaton az olasz Inter elleni BL-döntővel. A 24 éves válogatott játékos nagy utat járt be azok után, hogy egy éve még azért könyörgött, engedjék el Nápolyból.

Kvarachelia a BL-döntő sztárja lehet szombaton / Fotó: AFP

Kvarachelia 2023-ban a csapat alapembereként nyert bajnoki címet a Napoli együttesével, sokan Diego Maradona utódját látták benne az olasz klubnál, Kvaradona lett a beceneve. A következő szezon csőd volt sok szempontból, a csapat csak 10. lett a bajnokságban, a csatár hosszú távú szerződését pedig nem újították meg, így hiába volt kulcsjátékos, a keretben csak 16. helyen állt a kereseti listán. Ekkor fogalmazódott meg benne a távozás gondolata, úgy volt vele, ha nem becsülik meg, akkor legalább engedjék el. Végül fél év után adták el őt. Nem olcsón, de a franciák gond nélkül kifizették érte a 70 millió eurót (28 milliárd forint), emellett a csatár évi 16 millió eurós (6,4 milliárd forintos) fizetést is kap.

Nagy vágyam teljesült, bízom abban, hogy a bajnokságban és a BL-ben is maradandót alkotunk Párizsban

- nyilatkozta az átigazolás után Kvarachelia, akinek a szavait megmosolyogták: a PSG ekkor még azért harcolt, hogy a BL-ben egyáltalán ott legyen a legjobb 24 továbbjutó között.

BL-döntőt ért a nagy hajrá

A csoportban aztán a franciák 4-2-re verték a Manchester Cityt, innentől pedig már nem volt megállás. Az egyenes kieséses szakaszban a PSG sorrendben a Brestet, a Liverpoolt, az Aston Villát és az Arsenalt ütötte ki, Kvarachelia 8 meccsen két gólt lőtt, két gólpasszt adott, s összesen 24 alkalommal veszélyeztetett. Mindeközben a Párizs mellett a Napoli is bajnok lett hazájában, így a csatár azt a bravúrt is elérheti, hogy egy idényben két bajnoki arany mellett a BL-ben is a csúcsra ér.