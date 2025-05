Itt az újabb bíróbotrány! Csalást sejt a Barcelona a BL-visszavágó előtt

Sokan azt gondolták, hogy nem lehet túllicitálni a Real Madrid április 26-i Király Kupa döntője előtt előadott hisztijét, amit a találkozóra való bíróküldés váltott ki. Az akkori bíróbotrányban legfőbb vádjuk az volt Ricardo de Burgos Bengoetxea ellen, hogy a múltban több, a Barcának kedvező ítéletet hozott. Egy biztos, a bíró működése finoman szólva is hagyott kívánnivalót maga után, és minő furcsa az élet, most éppen a kupadöntőn hosszabbítás után 3-2-re nyerő Barcelona vette át a királyi gárda szerepét – írta a Magyar Nemzet.

Újabb bíróbotrány, ezúttal a Barcelona gerjeszti a tüzet az Inter elleni BL-elődöntő visszavágója előtt Szymon Marciniak szerepe miatt Fotó: AFP/Joan Valls

Ugyanis a katalánok szerint az UEFA egy olyan bírót delegált az olasz Internazional elleni BL-elődöntő visszavágójára – az első találkozón 3-3-as döntetlen született –, aki a Barcelona szerint korábban többször is segítette a Real Madridot. A kedd esti meccs bírája egyébként nem más, mint a 2022-es világbajnoki döntőn és a 2023-as Bajnokok Ligája-finálén is dirigáló Szymon Marciniak.

A katalánok a lengyel Marciniakot is belekeverik a bíróbotrányba

A lengyel játékvezetőnek azonban nem a fenti két finálé a legfőbb bűne a katalánok szerint, hanem az ő számlájára írják, hogy

a Barca két korábbi BL-meccsen, amit Marciniak vezetett, mindkétszer súlyos vereséget szenvedett, míg a másik két meccsen – minő véletlen, éppen az Inter ellen – csak döntetlenre végzett a gránátvörös-kék alakulat.

Ugyanakkor Marciniak vezette az elhíresült BL-nyolcaddöntő visszavágóját az Atlético és a Real között, amikor a lengyel játékvezető érvénytelenítette a büntetőpárbajban Alvarez találatát, és a katalánok szerint a madridista bíró ezzel is segítette a Real továbbjutását.

A Barcelona a VAR-szobában is csalást sejt

A katalán Sport ugyanakkor még ennél is tovább megy, miután még a VAR-szobába nevezett videóbíró-asszisztenst, Pol van Boekelt is letámadja, mondván, 2022 őszén, egy Inter ellen 1-0-ra elveszített BL-csoportmeccsen videóbíróként számos olyan hibát vétett, amely a milánóiakat támogatta – és ugyanabban az időszakban a Bayern München–Barcelona mérkőzésen is volt vitatható döntése videóbíróként – természetesen a katalánok kárára.