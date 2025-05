Botrány a döntő végén, lefejelte ellenfelét a csalódott focista

A Wroclawban vívott finálé öt gólt is hozott. A találkozót a Real Betis kezdte jobban a 9. percben már a vezetést is megszerezte Abde Ezzalzouli révén. A Chelsea a 65. percben tudta feltörni a spanyol védelmet, a nem a fejjátékáról híres Enzo Fernandez fejese kellett az egyenlítéshez. Ezt követően beindult a londoni henger: öt perccel később a vezetést is megszerezték a Kékek, majd Jadon Sancho végleg eldöntötte a Konferencia-liga trófea sorsát. A kegyelemdöfést Moisés Caicedo vitte be a hosszabbításban. A Chelsea sporttörténelmet írt: az első csapat lett, amelyik mind a négy európai kupasorozatot megnyerte (Bajnokok Ligája, Európa-liga és Konferencia-liga, Szuperkupa). A Betis brazil sztárja, Antony nehezen viselte mindezt.

Antony tette után felszaladt a pumpa a Chelsea játékosaiban. Fotó: NurPhoto/AFP

Nem tudta fékezni indulatát Antony

A szerdai napon sem mélyültek el, mozdultak el pozitív irányba a brazil és argentin kapcsolatok. Történt ugyanis a találkozó 88. percében 3-1-es állásnál, amikor már mindent egy lapra feltéve kellett mennie a Betisnek, hogy Antony és Enzo Fernandez összetűzésbe keveredett. Az idő szűke miatt a brazil szélső szerette volna, ha a Chelsea első gólját szerző argentin középpályás minél hamarabb feláll a földről, és folytatódhat a játék, ezért kezet is nyújtott neki.

Enzo Fernandez azonban nem kért Antony segítségnyújtásából. A Manchester Unitedtől kölcsön szereplő játékos ezen mérhetetlen mértéjben felháborodott, és kirobbbant a kakaskodás.

A mérkőzésről készült felvételek és fotók alapján úgy tűnik, ha nem is teljes erőből, de Antony lefejelte Fernándezt, végül egy sárga lappal megúszta az esetet, amit a videóbíró meg sem vizsgált.

Ha már döntő és fejelés, mindenki eszébe Zinédine Zidane tette juthat a 2006-os világbajnokság fináléjából, ez az incidens azonban közel sem volt annyira látványos és durva.