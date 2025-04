Ebből megint balhé lesz, Szoboszlai ellen merényletet terveznek Liverpoolban

Márciusban még az egész világ az ő "balhéjukról" beszélt, nyártól pedig akár csapattársak is lehetnek. Liverpoolban éppen azt tervezik, hogy Szoboszlai Dominik mellé leigazolják a Real Madrid török csillagát, Arda Gülert. Ez akár egy kisebb merénylet is lehet a magyar labdarúgó ellen, akinek a helyét is elveheti az új érkező.

Szoboszlai és Güler a Puskás Arénában Fotó: AFP

Szoboszlai és Güler egymás mellett? Két hete ez még elképzelhetetlen volt, de most is nehéz megszokni. A két focista a Magyarország-Törökország válogatott meccs után szólalkozott össze. Güler előbb elcsendesítette Szoboszlait, majd gólt szerzett a Puskás Arénában. A magyarok kapitánya ezután az Instagramon hozzászólásban üzent, hogy kevés az az 1088 perc, amit Güler játszott a szezonban a Real Madridban. A török erre annyit reagált, hogy hat bekapott gól után kínos a magyar játékos próbálkozása.

Így kerülhet egy csapat Szoboszlai és Güler

Az való igaz, hogy Güler a tehetségéhez képest kevesebb lehetőséget kap a spanyoloknál. Ezt használná ki most a Liverpool: Richard Hughes sportigazgató komolyan tervezi, hogy Angliába csábítsa a Real támadó középpályását. A gond csak az lehet, hogy a madridiak inkább csak kölcsönadnák Gülert, a Pool pedig végleg megvenné. Az ügy persze még csak kezdetleges fázisban van, azon viszont el lehet gondolkozni, milyen posztra érkezhetne Arda. Könnyen meglehet ugyanis, hogy a középpálya támadó harmadában vár rá szerep, így akár az is lehet, hogy Szoboszlai Dominikot szoríthatja ki a kezdőcsapatból. Lehet, hogy az internetes üzengetés után már komoly rivalizálás lesz a két focista között?