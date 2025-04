Tényleg úton lehet a baba Szoboszlaiéknál: minden, amit tudni lehet róluk

Szoboszlai Dominik március 25-én feleségül vette szerelmét, Buzsik Borkát. Ezt követően beindultak a pletykák, hogy miért volt szükség a gyors házasságra, hiszen alig egy éve jöttek össze, és a Liverpool magyar labdarúgója csak tavaly októberben jegyezte el a lányt.

Úton a baba Szoboszlai Dominikéknál? Fotó: Bors/Instagram

A feol.hu úgy véli, gyermekáldás állhat a háttérben, és egy bővebb cikkben számolt be, amit tudni lehet az ifjú párról.

"Életük új fejezetéről aztán az ifjú feleség, Buzsik Borka is posztolt a közösségi médiában, imádnivaló fotókat tett közzé az Instagram oldalán. Ezek a képek aztán beindították az emberek fantáziáját, a Reddit nem is állt másból, hogy Borka szinte biztos, hogy terhes, Szoboszlai Dominik pedig apuka lesz, ezért kellett a gyors házasság. Kapva az alkalmon megkértük a mesterséges intelligenciát, amely megmutatta, hogyan nézhetnek majd ki az ifjú pár gyermekei. A cukiságbombát ITT ön is megnézheti" – írja a lap.