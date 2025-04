Szoboszlai edzője mindenkit átvert, végig füllentett Szalah hosszabbításáról

A Liverpool vasárnap a West Ham United ellen folytatja az angol labdarúgó-bajnokságban. Arne Slot, a Pool vezetőedzője péntek reggel megtartotta a sajtótájékoztatóját, ahol Mohamed Szalah szerződéshosszabbítása volt a fő téma.

Arne Slot (jobbra) örült Mohamed Szalah (balra) hosszabbításának Fotó: AFP

Az egyiptomi világklasszis hosszas huzavona után írt alá, és legalább 2027 nyaráig marad Angliában. Slot értelemszerűen boldogan kommentálta a nagy bejelentést. „Nyilvánvalóan boldog vagyok, hogy további két évre hosszabbított. Vasárnap újfent megmutathatja, hogy mennyire fontos játékosa a csapatnak” – kezdte Arne Slot, aki aztán elkotyogta, hogy egy ideje már falazott a klubnak, ugyanis tudta, hogy jól állnak a tárgyalások.

A szurkolóknak meglepetés volt a hosszabbítása, én egy ideje már jobban be voltam avatva a szituációba. Richard Hughes sportigazgatót is dicséret illeti, hogy meg tudta győzni a maradásról.

„Én is szerepet játszottam a hosszabbítási folyamatban, de nem voltam a kulcsszereplő. Ez elsősorban Szalah és az ügynökének döntése volt, másodsorban pedig a vezetőséget illeti dicséret, hogy mindent megtettek azért, hogy maradjon. Ez leginkább a pénzben merült ki. Nagyon jó szezont szeretnénk zárni, jövőre is a legjobbak között akarunk lenni, és Mo is azt látja, hogy ez valóban sikerülhet.”

Szalah után Van Dijkról is szót ejtett Slot

Szóba került a sajtótájékoztatón Virgil van Dijk hosszabbítása, akiről Fabrizio Romano péntek reggel azt állította, hogy hamarosan aláír. Slot a holland védő kapcsán a sokat használt, diplomatikus válaszához nyúlt vissza.

„Tudjátok a szokásos unalmas választ. Akkor beszélek szerződésekről, ha már alá vannak írva, ahogy azt láttátok Szalahnál is, amíg nincsenek aláírva, addig nem kommentálnám a helyzetet. Virgil még a legutóbbi mérkőzéseken, ahol jobbak lehettünk volna, ott is nagyon fontos játékosa volt a csapatunknak. Remélem, hogy marad és vasárnap ismét a vezére tud lenni az együttesnek."

A Liverpool 31 fordulót követően 73 pontjával vezeti a tabellát, az Arsenal 62 ponttal követi a második helyen.

